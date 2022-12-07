В пространстве Е.К.АртБюро открывается выставка проекта Андрея Филиппова «Мене, текел, фарес, или Пиросмания»

14 декабря 2022 года в пространстве Е.К.АртБюро откроется выставка проекта Андрея Филиппова «Мене, текел, фарес, или Пиросмания».

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Яркий представитель школы московского концептуализма, Андрей Филиппов (1959-2022), известен как автор символических произведений, переосмысливающих реалии современной жизни в контексте мирового исторического опыта. С первых лет своего творчества Филиппов обращался к теме исторической миссии Москвы как третьего Рима, а России – как государства, существующего в идейной парадигме византийской цивилизации.

Мировые события последних лет, пандемия, утрата обществом веры в Бога, побудили художника к созданию живописной серии произведений, посвященной семи смертным грехам – главным порокам человечества, которые наказываются как земными, так и загробными муками. Тема смертных грехов является сквозной для творчества этого мастера, к которой он вернулся и в последние годы жизни.

«Книга пророка Даниила повествует об огненной надписи, предвещавшей падение Вавилона и смерть Валтасара. Наказания за падение Вавилона в грех, до его разрушения персами. И главный его грех - гордыня, родоначальник всех грехов. Принесение священных сосудов из иудейского храма на пир, так как закончились чаши для вина, стала последней каплей для Божественного Гнева. Сюжет актуальный всегда, а для нас особенно сейчас.

Стены Вавилона не спасли город от врагов внешних, он уже был завоеван врагами внутренними», - писал художник за несколько дней до своей кончины. Огненная надпись – мене, текел, фарес (по-гречески πυρ, πυρός – огонь) дала название всей выставке. Все семь грехов: Гордыня, Жадность, Гнев, Зависть, Прелюбодеяние, Чревоугодие и Уныние зашифрованы в аллегорических полотнах Андрея Филиппова, исполненных с присущими ему яркостью и лаконизмом.

В экспозиции выставки эта серия картин будет дополнена ранними работами художника, посвященным ветхозаветной тематике: «Натрий хлор» (из серии «Мертвое море» 2008 г.), «Ветхий завет» и, наконец, «Исайя LX.8» (1992), чьи пророчества также становятся все более актуальными в наши дни. В то же время творчество Андрея Филиппова предельно метафорично – художник не описывает реальность, а выявляет общие закономерности человеческого бытия, затрагивая при этом широкий спектр сложнейших историко-культурологических тем.

«Скоропостижная кончина Андрея Филиппова не только стала тяжелой утратой для всего художественного сообщества, но и лишила нас возможности стать свидетелями нового этапа творчества этого талантливого и многогранного мастера. Серия картин, посвященная семи смертным грехам – уникальная возможность приобщиться к идеям и планам мастера, которым не суждено было осуществиться», - говорит куратор выставки, Елена Куприна-Ляхович.

Выставка работает до 10 февраля 2023 года.

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