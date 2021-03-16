Ночь театров в Музее Москвы

27 марта 2021 года в Москве пройдет традиционная акция «Ночь театров», в которой примет участие и Музей Москвы. В программе: мультимедийный концерт, паблик-ток с театральными режиссерами и два перформанса в пространствах выставок «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» и «Музей самоизоляции» под руководством художественного руководителя театра «Практика» Марины Брусникиной. Вход бесплатный по регистрации.
В 21:00 в втором корпусе Музея Москвы начнется первое событие «Ночи театров» — паблик-ток, посвященный музейно-театральному сотрудничеству. Участвуют театральный режиссер Юрий Квятковский, художник Ксения Перетрухина, художник Алексей Трегубов и режиссер Максим Диденко. Модерирует беседу музыкальный критик Антон Флеров.
В 22:30 гости увидят мультимедийный музыкальный проект российских композиторов Николая Попова и Александра Хубеева «Биомеханика». Проект посвящен авторской концепции биомеханики авангардного режиссера Всеволода Мейерхольда.
В полночь в пространстве выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» зазвучат голоса эпохи: актеры Мастерской Брусникина прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов русского авангарда в перформансе «С ТОварищем».
Завершится «Ночь театров» перформансом в «Музее самоизоляции» в 01:00. Истории москвичей зазвучат в исполнении актеров театра «Практика» и «Мастерской Брусникина». Они прочтут тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции.
Фото – Глеб КУЗНЕЦОВ, Музей МосквыОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.