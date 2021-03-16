Ночь театров в Музее Москвы

27 мар­та 2021 года в Москве прой­дет тра­ди­ци­он­ная акция «Ночь теат­ров», в кото­рой при­мет уча­стие и Музей Моск­вы. В про­грам­ме: муль­ти­ме­дий­ный кон­церт, паб­лик-ток с теат­раль­ны­ми режис­се­ра­ми и два пер­фор­ман­са в про­стран­ствах выста­вок «ВХУТЕМАС 100. Шко­ла аван­гар­да» и «Музей само­изо­ля­ции» под руко­вод­ством худо­же­ствен­но­го руко­во­ди­те­ля теат­ра «Прак­ти­ка» Мари­ны Брус­ни­ки­ной. Вход бес­плат­ный по регистрации.

В 21:00 в вто­ром кор­пу­се Музея Моск­вы нач­нет­ся пер­вое собы­тие «Ночи теат­ров» — паб­лик-ток, посвя­щен­ный музей­но-теат­раль­но­му сотруд­ни­че­ству. Участ­ву­ют теат­раль­ный режис­сер Юрий Квят­ков­ский, худож­ник Ксе­ния Пере­тру­хи­на, худож­ник Алек­сей Тре­гу­бов и режис­сер Мак­сим Диден­ко. Моде­ри­ру­ет бесе­ду музы­каль­ный кри­тик Антон Флеров.

В 22:30 гости уви­дят муль­ти­ме­дий­ный музы­каль­ный про­ект рос­сий­ских ком­по­зи­то­ров Нико­лая Попо­ва и Алек­сандра Хубе­е­ва «Био­ме­ха­ни­ка». Про­ект посвя­щен автор­ской кон­цеп­ции био­ме­ха­ни­ки аван­гард­но­го режис­се­ра Все­во­ло­да Мейерхольда.

В пол­ночь в про­стран­стве выстав­ки «ВХУТЕМАС 100. Шко­ла аван­гар­да» зазву­чат голо­са эпо­хи: акте­ры Мастер­ской Брус­ни­ки­на про­чтут сти­хи Вели­ми­ра Хлеб­ни­ко­ва, Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го и дру­гих извест­ных поэтов рус­ско­го аван­гар­да в пер­фор­ман­се «С ТОварищем».

Завер­шит­ся «Ночь теат­ров» пер­фор­ман­сом в «Музее само­изо­ля­ции» в 01:00. Исто­рии моск­ви­чей зазву­чат в испол­не­нии акте­ров теат­ра «Прак­ти­ка» и «Мастер­ской Брус­ни­ки­на». Они про­чтут тек­сты о рас­ста­ва­ни­ях, вне­зап­ных уволь­не­ни­ях, разо­ча­ро­ва­ни­ях и радо­стях самоизоляции.

Фото – Глеб КУЗНЕЦОВ, Музей Москвы

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