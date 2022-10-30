В рамках «Телемании — 2022» стартовали Индустриальные среды: паблик-токи доступны онлайн!

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошли первые Индустриальные среды – паблик-токи с ведущими представителями российской медиаиндустрии: экспертностью и практическим опытом со студентами поделились режиссёр и журналист Яна Климова-Юсупова (х/ф «Просточеловек»), генеральный продюсер фестиваля «Горький fest», режиссер и сценарист Оксана Михеева, продюсер Дмитрий Рудовский (х/ф «9 рота», «Молодежка», «Лёд», «Притяжение», «Духless», «Сталинград», «Обитаемый остров» и др.), а также триумфатор прошлогодней «Телемании», режиссер Даниил Демичев. Прямые эфиры поддержали социальная сеть ВК и Mail.ru.

Мастер-класс режиссёра Яны Климовой-Юсуповой

«Большие артисты с удовольствием идут в маленькое кино даже бесплатно, если им нравится материал, участвуют в творческих коллаборациях. Страх того, что большой человек не будет работать со мной, потому что я маленький — это неправильно», — начала Яна Климова-Юсупова.

«Режиссура — это наблюдение, чтобы написать сценарий, нужно изучать жизнь, а не проходить мимо», — подчеркнула спикер. «Режиссёр — это затворник по большому счёту».

Яна завершила разговор советами для начинающих авторов: «Очень важно писать свой материал. Профессия режиссёра не обязывает писать свой сценарий, но, если ты можешь это сделать, станешь универсальным в этой профессии. Мне кажется, это первое, что нужно сделать — писать своё. Также очень важно наблюдать: всё состоит в мелочах и деталях. И последнее, очень важно ничего не бояться. Нужно сделать шаг и перестать чувствовать себя маленьким. Нужно просто каждый день делать что-то большое, от сердца».

Мастер-класс сценариста, режиссёра, генерального продюсера «Горький fest» Оксаны Михеевой

Спикеры поговорили о нижегородском фестивале «Горький Fest», который за короткий срок стал одним из самых популярных в нашей стране. Оксана Михеева отметила его уникальность: «Мы очень хорошо сохраняем баланс между профессиональным фестивалем и народным, то есть ни в ту, ни в другую сторону нет перекоса. Смысл фестиваля – стереть грань между авторами и зрителями». Также она прокомментировала его название: «Горький Fest – это название, которое я придумала буквально за один вечер. Я сама из Нижнего Новгорода, и я родилась еще в тот момент, когда город назывался Горьким, поэтому у меня особый трепет к этому наименованию».

В программу фестиваля входит конкурс «Встряска», название которого взято из одноименного произведения Максима Горького. Оксана прокомментировала оригинальность этой конкурсной программы: «В ней соревнуются сразу фильмы разных форм и форматов, то есть может быть одновременно полный метр и короткий, веб-сериал, документальный и игровой фильмы, и это позволяет выявить срез талантов за год».

Напоследок Оксана рассказала, что секрет удачных съемок – это, в первую очередь, благоприятная атмосфера, когда каждый цех отвечает за свое дело не только в подготовке, но и в процессе съемок.

Мастер-класс продюсера Дмитрия Рудовского

Спикер подчеркнул, что помимо самообучения, необходимо получать профессиональное образования: «Чем важны институты, университеты, колледжи? – Они создают вашу среду обитания, то есть то, кем и чем вы будете в будущем, с кем вам придется общаться, работать, взаимодействовать, обмениваться идеями».

По вопросу стратегии в продюсировании Дмитрий Рудовский высказался так: «Чаще всего в кино много непредсказуемых факторов, но, безусловно, просчитывать успех фильма нужно, и для этого берутся референсы, экономические модели: сколько этот фильм должен собрать в прокате, чтобы быть, как минимум, рентабельным, какое должно быть количество зрителей, экранов, сеансов… Все эти показатели влияют на выбор жанра, каст, суммарные затраты и т.д., и претендовать с какой-нибудь мелодрамой на 1000 экранов и 8000 сеансов, по крайней мере, неразумно».

Спикеры также подняли тему господдержки в кино: «Вас удивит, но в США огромное количество проектов создается при помощи таких же «мягких денег», просто мы про это мало знаем, и там точно так же есть и фонды, и организации, и программы штатов… Там очень много денег собирается таким же способом, и многое из того, что снимается, никогда бы не появилось на свет, если бы не было такой поддержки. Я не говорю про Европу, где вообще почти ничего не снимается на частные деньги, за редким исключением».

В финале разговора Дмитрия Рудовского спросили, не теряется ли в результате государственного вмешательства свобода творчества в кино? «Теряется, безусловно, — начал ответ Дмитрий, — но у человека, который занимается творчеством, всегда есть выбор: согласиться или отказаться».

Мастер-класс Даниила Демичев: как сложилась карьера молодого режиссера после триумфа на «Телемании»?

Даниил рассказал, что после победы в прошлом году на фестивале «Телемания» у него много чего изменилось: «У меня был первый интернациональный проект: я снимал клип для Stephen Riley (британский исполнитель), у меня был самой большой по бюджету рекламный ролик для «1xBet». Появился агент, готовлю сейчас полнометражный фильм. Недавно был в Стамбуле на показе «Милюты», дипломного фильма, за который, собственно, получил Гран-при». Также молодой режиссер отметил, что, помимо фестивальных участий, очень важно самому проявлять инициативу и искать любые пути продвижения профессиональной карьеры.

На вопрос из зала «Как бы вы оценили свой документальный фильм «Милюта» по шкале от 1 до 10?», Даниил ответил, что поставил бы себе твердую 6-ку: «Мне очень понравилась стилистическая работа. Хорошо была выбрана тема, но вот по драматургии можно было сделать лучше, интереснее, насыщеннее. Для меня в каждой работе есть всегда что-то, что не нравится. Вообще объективно оценивать должны зрители, критики, но не автор».

Напоследок Даниил дал начинающим режиссерам короткое, но очень меткое напутствие: «Снимайте, если вы хотите снимать»!

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

Конкурсанты примут участие в закрытой Индустриальной части фестиваля 19-20 ноября 2022 в Институте кино и телевидения (ГИТР), где смогут «тет-а-тет» пообщаться с профессионалами медиаиндустрии. Победители «Телемании» будут анонсированы 21 ноября 2022 во Всемирный день телевидения на Торжественной церемонии закрытия фестиваля.

12-13 ноября 2022 запланированы показы «Телемании», которые пройдут в кинотеатре «КАРО 7 Атриум» и Институте кино и телевидения (ГИТР).

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