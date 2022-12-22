В рамках выставки «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» пройдет образовательная программа

С 23 декабря в рамках экспозиции «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» в павильоне «Рабочий и колхозница» начинается цикл лекций о моде, искусстве и женщине 1920–1930-х годов. Ведут лекции эксперты, искусствоведы и коллекционеры, участники выставки.

23 декабря в 19:00 и 25 декабря в 15:00 – лекции «Ароматы в стиле эпохи джаза».

На лекциях и парфюмерных мастер-классах посетители познакомятся с подлинными винтажными ароматами из коллекции петербургского Музея парфюмерии, начнут разбираться в парфюмерных стилях эпохи ар-деко, узнают о технологии сборки духов того времени. А также создадут собственный аромат и унесут его с собой во флаконе 10 мл. Встречи проведет парфюмерный искусствовед, парфюмерный критик, коллекционер, лектор, автор обучающих программ в области парфюмерии, создатель и ведущая парфюмерного радио, издатель газеты «Парфюмания», основатель и владелец петербургского Музея парфюмерии и Школы парфюмеров Элина Арсеньева.

5 января в 16:00 всех увлекающихся историей моды ждет потрясающая лекция «Мода ар-деко». Коллекционер, издатель, основатель виртуального музея обуви Назим Мустафаев расскажет о возникновении стиля ар-деко и его влиянии на моду. После Первой мировой войны изменилось все, в том числе положение женщины в обществе. Появились новый идеал женщины и новая мода.

7 января в 16:00 исследователь моды, коллекционер женского костюма и белья от начала XIX до середины XX века Антон Приймак прочтет лекцию «Женское белье Викторианской эпохи: силуэт 1830–1890-х годов».

Антон подробно расскажет о тонкостях женского костюма этого времени и об изменении модного силуэта. О нижних юбках на вате и пышных «подрукавниках» 1830-х годов, набитых пухом. О ранних панталонах, постепенно вводимых в употребление в 1840-х годах, и об их дальнейшем преображении. О денных сорочках и огромных накрахмаленных нижних юбках, отделанных английским шитьем, носимых поверх кринолинов в середине XIX века. О нижних юбках с длинными хвостами, отделанными воланами и тонким кружевом, в 1870–1880-х годах, которые надевали с турнюрами. О том, как постепенно нижнее белье из белого становилось цветным.

7 января в 18:00 Антон проведет лекцию «Роскошное белье эпохи модерна: силуэт 1890–1910-х годов»

На встрече речь пойдет о периоде самого элегантного и женского белья. Гости ВДНХ узнают все о ночных и денных сорочках, панталонах и накорсетниках (камисолях), о разнообразии нижних юбок, о нарядных корсетах с подвязками и пеньюарах.

Лекции Антона Приймака сопровождаются показом на экране экспонатов из его собственной частной коллекции, старинных фотоснимков, иллюстраций и рекламы из журналов мод.

15 января в 19:00 пройдет лекция «Каблук — как он появился и почему стал красным. Куда он исчезал и как рос».

Слушатели узнают, какие виды каблуков были самыми популярными, почему он исчезал в обуви, когда становился экстремально высоким. Как каблук вырос в платформу. Какие технологические приемы использовались при производстве высококаблучной обуви. Какое значение имеет каблук в современной обуви. Все эти вопросы и другие темы, связанные с историей каблука, будут рассмотрены на примере обуви из коллекции Shoe Icons.

После лекций все желающие смогут посетить выставку «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко», погрузившись в мир эпохи джаза и свободы.

Подробности на сайте образовательного проекта «Знание ВДНХ». Выставка «Облаченная в роскошь. Женщина ар-деко» открыта до 24 марта 2023 года.

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