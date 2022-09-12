В Республике Татарстан открылась инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко»

В выставочном зале «Водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск» стартовала инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко».

На выставке представлены шесть арт-объектов. Это скульптуры из звуков, экспонаты, которые можно трогать и переставлять, — все работы художников, представленные на выставке «Искусство быть: запредельно близко», нацелены на взаимодействие со зрителем. Художники через арт-объекты рассказали, что их волнует сейчас больше всего в рамках инклюзивной культуры.

«Двенадцатый год фонд «Гольфстрим» занимается инклюзивной культурой в стране. Мы работаем во многих регионах Российской Федерации. Для нас инклюзия – естественный процесс взаимодействия всех людей», — отметила Марина Зубова, президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим». Президент и учредитель благотворительного фонда «Гольфстрим» Марина Зубова поздравила гостей и участников с открытием выставки «Искусство быть: запредельно близко» и пожелала, Арт-пространству стать местом встречи людей, которые любят современное искусство.

«Открытие выставки «Искусство быть: запредельно близко» совпало с социальными целями музея по развитию доступной среды. Данная выставка – одна из стратегических целей музея, которая открывает цикл, посвященный инклюзивной культуре», — поделилась Елена Карташева, заведующая отделом научно-методической работы, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

«Тема выставки – «запредельно близко» — глубока и интересна. Во все времена необходимо не только прислушиваться к друг другу, но и слышать. Вслушиваться в других людей очень важно: услышать их мнение, встать на их позицию, понять их. Уверен, выставка вызовет глубокие эмоции у всех посетителей», — отметил Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

«Всегда с особым вниманием прихожу смотреть на работы уникальных людей, потому что видение мира у них в корне отличается от нашего. Привычные вещи здесь можно увидеть с других сторон. Каждый, кто сегодня увидит выставку, сможет посмотреть на мир по-новому. Уверена, что пребывание на гостеприимной свияжской земле подарит вам особенное настроение и вы уйдете отсюда чуть-чуть добрее», — Анастасия Исаева, заместитель председателя Общественной Палаты Республики Татарстан.

«Сегодня мы присутствуем на удивительной выставке. Созданные здесь предметы – доступны для всех. Через них мы открываем мир несколько по-другому. Тактильная экскурсия по Свияжску позволяет лучше понять других людей и лучше осознать ценность нашего культурного наследия. Делать мир добрее и чище очень важно. Искусство не знает границ. Надеюсь в дальнейшем экспонаты будут жить своей собственной жизнью и не только в музее Свияжска», — дополнила Юлия Адгамова, первый заместитель министра культуры Республики Татарстан.

«Выставка позволяет услышать, понять, прочувствовать всем сердцем, что такое не слышать, не видеть», — дополнила Ольга Волчкова, начальник территориального органа социальной защиты, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан. Ольга Александровна также предложила рассмотреть возможность совместных проектов вместе с фондом «Гольфстрим».

«Говорят, что ключ к миру-принятие. По данным, в нашем обществе 10% людей с инвалидностью. И совершенно очевидно, пришло время нам всем подружиться. Инклюзия – это точно про взаимодействие. Не про людей с инвалидностью, а про то, чтобы научиться жить вместе. Давайте улучшать мир через искусство вместе», — выразила свое мнение Инесса Клюкина, представитель региональной общественной организации помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана», руководитель творческой инклюзивной студии «Э-моция».

«Спасибо организаторам за новую площадку, за экспозицию, куда теперь мы можем привезти своих подопечных», — также прокомментировал Павел Кочкарев, председатель региональной общественной организации инвалидов «Интеграция» в Республике Татарстан.

На открытии куратор выставки Алиса Николаева рассказала о каждом из шести арт-объектов подробно. «Это прекрасно, что сегодня мы можем говорить о современном искусстве, которое зачастую кажется сложным и непонятным на доступном языке инклюзивной культуры. Призываю вас исследовать выставку, работы, находить в них новые смыслы и попробовать понять мир с другой точки зрения», — обратилась она ко всем присутствующим.

В выставочном зале «Водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск» представлены 6 работ художников проекта «Искусство быть: запредельно близко», с которыми можно познакомиться до 13 ноября.

1. Дарья Яковишина «Отражение ускользающего времени»

Для каждого человека время протекает по-своему. Эта инсталляция – его отражение. Что это? Застывшие блики на водной глади или отпечатки на песчаном дне, бездонный колодец со своими тайнами и бесконечной игрой отражений или поверхность Луны, оказавшейся вдруг так близко.

Автор предлагает стать соавторами проекта, проводя пальцами по рельефу. Переплетающиеся рисунки, созданные зрителями в рамках выставки, превратятся в многоголосие образов, запечатленных во времени.

2. Анастасия Ковалева «Без названия»

«Другой» всегда лежит за границами нашего познания. Другой – проекцией наших знаний, мыслей и идей, за границами которой лежит мир всецело недоступный нашему восприятию. Перед вами наглядный пример процесса восприятия: ведь объекты так часто сокрыты, непонятны, конечны, что мы не успеваем, не можем или просто не в силах разглядеть, что перед нами.

3. Арт-группа Хочу Быть Соковым «Сигнальный экземпляр»

Сигнальным экземпляром называют первый, пробный экземпляр книги, журнала или любого другого издания, которое направляется в издательство как образец тиража для утверждения. «Текст» и «текстиль» происходят от латинского «textus» (лат.) – ткань. В основе обоих – сплетение: букв или нитей.

На выставке представлен «Сигнальный экземпляр»-разговорник арт-резиденции «Искусство быть», реализованной для художников в июне 2021 года. Здесь обозначены слова, фразы, обрывки предложений, которые чаще всего проявлялись в разговоре участников. Они позволяют, с позиции наблюдателя, очертить темы, волнующие сегодня художественное сообщество в рамках инклюзивной культуры.

4. Валентина Андреева «Ткань слуха»

В основе проекта лежит личная история слабослышащей художницы. Ткань слуха – это разговор о восприятии звука слабослышащим человеком: метафора ограничений, искажений, недоговоренности и неприятия своих особенностей. «Прорези ткани слуха», в которые пропадает часть аудиоинформации, ненадежное, зыбкое переплетение заставляет слабослышащего человека сомневаться в достоверности воспринимаемой им звуковой картины мира.

Сплетенные вручную шелковые полосы становятся большим полотном, движение которого позволяет прорываться свету и воздуху: но лишь отрывками, частями, с упущениями.

5. Яна Васильева «Остров камней и равновесия»

«Остров камней и равновесия» – тактильная и интерактивная инсталляция – место встречи, направленное на сотворение связей, отсылающее к саду камней из дома художницы и сосуществованию самовыражения, свободы мысли и равенства. Зритель сможет вступить во взаимодействие – беспрепятственно менять места жительства скульптур и камней. Через игру и своего рода медитативную практику выстраивать внутри собственную утопию, в которую при желании можно вовлечь окружающих или стать частью построения мира соседа. Работа увлекает в поле очерченных образов, окрашенных оголённой искренностью, становясь движением против эмоционального самоотчуждения. Мы погружаемся в процесс, напряжение смещается, энергия аккумулируется и чуткими касаниями активируется нежное бессознательное.

6. Анна Мартыненко «Тактильно-звуковая прогулка»

Художница организовала звуковые пленэры с жителями и гостями острова, в ходе которых они создали звуковые карты – рисунки, сделанные на основе звуков, услышанных на территории Свияжска. Исследование местности повлекло за собой создание уникального маршрута – карты с фотографиями и текстами, на которой обозначены точки пути звуковой прогулки. На выставке представлены звуковые карты и силиконовые слепки поверхностей тех мест, где проходит маршрут.

На открытии выставки также проходила параллельная программа – образовательные мастер-классы, экскурсия. В мастер-классе на развитие фантазии участники почувствовали себя волшебниками, примерили на себя профессию скульптора и научились работать с гипсом под руководством Дарьи Яковишиной, а для участников ВОС был организовано занятие по созданию арт-объектов из проволоки, жгута и фольги. В завершении программы все гости приняли участие в обзорной экскурсии по музею-заповеднику «Остров-град Свияжск».

На всех мероприятиях параллельной программы не было ограничений по возрасту и физическому здоровью, попробовать освоить новые навыки смогли и журналисты, и представители министерств и дети с родителями.

Также организаторы выставки запланировали сюрприз для гостей, о котором объявили на площадке в день открытия инклюзивной выставки. Чуть приоткрыв завесу тайны, можно лишь добавить, что художник проекта стал анонимным наблюдателем, чтобы воплотить свой интерактивный творческий эксперимент вместе с гостями. Художник, находясь среди гостей, внимательно слушал реакцию гостей выставки и записывал самые часто повторяющиеся слова. Следующий эксперимент художника будет посвящен созданию арт-объекта, где будут встречаться эти слова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.