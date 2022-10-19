В Ризничном корпусе Свято-Троицкой Сергиевой лавры экспонируется более 20,5 тысяч реликвий и произведений церковного искусства

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник – единственный в России государственный музей церковного искусства, который находится на своем историческом месте – в Ризничном корпусе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Корпус построен в XVIII веке специально для хранения драгоценного монастырского собрания реликвий и произведений церковного искусства. Здание входит в архитектурный ансамбль Лавры и является объектом культурного наследия федерального значения. Также оно входит в число объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 12 залах экспонируется свыше 20,5 тысяч произведений.

В экспозиции «Реликвии и сокровища Троице-Сергиева монастыря XI-XVII веков» представлены мемориальные предметы, связанные с образом одного из самых почитаемых в православии святых – основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского: драгоценные вклады великих московских князей и царей к самой известной иконе «Святая Троица» письма Андрея Рублева; шитые шелком и жемчугом покровы с образами святых; золотые и серебряные церковные сосуды; украшенные самоцветами священнические облачения, книги и рукописи в окладах из благородных металлов.

Экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой лавры XVIII – XIX веков» хронологически и тематически продолжает представление уникального собрания ризницы Троице-Сергиева монастыря. Здесь представлены вклады императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, митрополитов Московских Платона (Левшина), Филарета (Дроздова), троицких архимандритов Варлаама Высоцкого, Арсения Могилянского, Лаврентия Хоцятовского, преподобного Антония Медведева, представителей известных родов Шеиных, Голицыных, Татищевых и других. Большинство произведений созданы известными мастерами Москвы и Санкт-Петербурга.

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