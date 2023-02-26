В росийский прокат вышел документальный фильм «Где проходит граница?»

Впервые в российском кинопрокате появился документальный фильм Александры Франк, снятый в зоне проведения СВО. Однако, герой картины – не военная операция!

Фильм «Где проходит граница?» прежде всего о людях из Москвы, Крыма, Донецка, с различными взглядами, мыслями, убеждениями. О людях, оказавшихся внутри сложного, тяжелого процесса, переживаемого всей страной. Это фильм-размышление о том, «где проходит граница?» не только территориальная, но прежде всего гражданская, нравственная, духовная; граница отношения, поддержки и участия каждого из нас в исторических и судьбоносных событиях, перевернувших весь мир.

16 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялся закрытый показ картины.

Среди гостей присутствовали деятели политики, культуры и искусства: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, директор кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, актёр и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов, актриса Анна Банщикова и многие другие.

После показа состоялось обсуждение фильма.

«Это фильм, где нет боевых действий, танков и непосредственно военных действий. Все эти военные события мы видим в каждом герое фильма, и это уникально?» - Дмитрий Анатольевич Давиденко, глава департамента кинематографии Министерства Культуры РФ.

«Этот фильм должен быть показан за рубежом и его должны посмотреть все. Это великое кино!» - Дмитрий Певцов, депутат государственной думы РФ, советский и российский актер театра и кино.

«Документальный цикл «Лики Донбасса» Александры Франк внесут в «Уроки о важном» в школах по всем 12-ти субъектам Дальнего Востока.

Надеюсь, что фильм «Где проходит граница?» будет показан в каждом кинотеатре нашего федерального округа», - Куранов Григорий Владимирович, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Главный редактор Федерального информационно-политического журнала «Персона Страны» Елизавета Адамовна Абрамова со словами огромной благодарности за фильм подарила режиссеру фильма Александре Франк икону «Державная», освященную Патриархом Кириллом.

Картину можно посмотреть в кинотеатрах во всех регионах России, благодаря содействию Министерства культуры Российской Федерации и лично Ольги Борисовны Любимовой, «Фонду кино» в лице главы Фонда Федора Геннадьевича Соснова. Дистрибьютор картины – компания «КиноТайм».

Фильм снят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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