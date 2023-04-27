В российских кинотеатрах 4 мая выходит в прокат китайское фэнтези-дунхуа «Новые боги: Ян Цзянь»

В прокат в российских кинотеатрах 4 мая выходит полнометражный приключенческий анимационный фильм в жанре фэнтези «Новые боги: Ян Цзянь», созданный китайской Light Chaser Animation Studios, известной по анимационным блокбастерам «Белая змея» и «Новые боги: возрождение Нэчжи». Прокатчик картины – Base Development.

Полнометражный фильм вселенной «Новые боги» создан по мотивам китайской мифологии. Ян Цзянь, или Эрлан Шень, – герой романа времен династии Мин «Посвящение богов», бог-драконоборец, обладающий всевидящим третьим глазом, величайший воин небес.

Действие происходит в волшебном мире бессмертных богов и смертных людей. Двенадцать лет назад Ян Цзянь, в то время могущественный бог и непревзойденный воин, заточил свою сестру под горой. Теперь Ян Цзянь отказался от славы и подвигов, зарабатывает на жизнь себе и экипажу своей летающей джонки поимкой преступников. Когда загадочная женщина нанимает его для новой работы, Ян Цзянь вскоре обнаруживает, что должен поймать и остановить давно потерянного племянника. Сын его сестры ищет магическую лотосовую лампу, чтобы освободить мать из плена, даже если это приведет мир к катастрофе.

Предпремьерные показы пройдут 2 мая в Москве в кинотеатре «Балтика», 3 мая – в кинотеатрах «Синема 5» в Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Уфе, Старом Осколе, в Хабаровске в кинотеатре «Синема 9» и в Самаре в кинотеатре ZOOM.

Дунхуа, в буквальном переводе «мультфильм» или «анимация», – название жанра китайской онлайн- и киноанимации. Сюжет, как правило, связан с переосмыслением легенд, китайского фольклора. Дунхуа создается преимущественно с помощью компьютерной 3D-графики (CGI).

Приключенческий анимационный фильм «Новые боги: Ян Цзянь» в Китае стартовал 19 августа 2022 года в качестве приквела к фильму 2021 года «Новые боги: возрождение Нэчжи» и в первый же день заработал 5,5 млн долларов. Картина демонстрировалась и в обычном формате, и в формате IMAX. В 2023 году фильм вышел в прокат в США на китайском языке с субтитрами и в англоязычном дубляже.

В мировом прокате «Новые боги: Ян Цзянь» уже собрал кассу в 82,5 млн долларов. Предыдущая картина, «Новые боги: возрождение Нэчжи», вошла топ-20 самых кассовых фильмов 2021 года со сборами 56 млн долларов.

Режиссер фильма – Чжао Цзи, один из создателей китайского анимационного блокбастера «Белая змея» и режиссер картины «Новые боги: возрождение Нэчжи». Сценарист картины – Мучуань («Новые боги: возрождение Нэчжи»).

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