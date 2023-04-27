Татьяна КАРАКАЯ: «Артист — это карма, которую нужно выстрадать»

29 апреля в клубе Life Pub группа КАРАКАЯ представят особенный праздничный концерт. Мы расспросили фронтвумен коллектива и учителя словесности в одном лице, как ей удается совмещать такие разные грани на сцене и в жизни. А еще конечно поговорили о семье, призвании и предстоящих концертах.

– Татьяна, не можем начать не с вопроса о вашей основной профессиональной деятельности. Вы учитель русского языка и литературы, как вы пришли к проекту КАРАКАЯ? Что для вас музыка?

– Я учитель словесности. Школе (ученикам, студентам) была посвящена бОльшая часть моей жизни. И тем не менее история про музыку у меня - длинною в жизнь. Как говорится, все мы родом из детства. Своё первое стихотворение я написала в 5 лет. Первую песню - в 11-летнем возрасте. Сначала это были слова, положенные мною на известную инструментальную тему Мишеля Леграна из кинофильма «Шербургские зонтики». Потом уже последовали мелодии собственного сочинения.

Всё у человека начинается с семьи. А потом в поддержку приходят учителя. У меня очень музыкально одарённые родители. Ни мама, ни отец не обучались в музыкальной школе игре на музыкальном инструменте, но запросто могли сыграть и на фортепиано, и на гитаре. Папа учил меня бою «восьмëрочка» («козырный» бой Владимира Высоцкого), тренировались «всухую» - на спичечном коробке. Песни, сочиненные мною в юности на гитаре, - это вообще отдельная история.

Ещë невообразимое восхищение вызывал у меня старший брат, который на фортепиано мог вообще сыграть всё, что угодно. Услышал любую музыкальную тему - и тут же сыграл, на слух. А какие у него были пальцы... Мама вообще, я считаю, певица от Бога. Во-первых, у неё чистейший, очень сильный голос, широкий диапазон. Во-вторых, она редкая красавица. И очень артистичная: она садилась за инструмент - и исполняла городской романс «По пыльной дороге» или «Москва златоглавая». Мама мечтала, чтобы я училась в музыкальной школе, и приложила все усилия к тому, чтобы меня, для начала, туда приняли, ну а впоследствии - чтобы я всё же школу эту закончила.

В музыкальной школе мне крупно повезло: у меня были очень крутые педагоги - Шмалёва Эмма Николаевна (фортепиано), которая была убеждена, что моë призвание - это обязательно стать выдающейся пианисткой (собственно говоря, от того я и страдала), Пантелеева Ольга Геннадьевна - сольфеджио, верила в мой композиторский талант, благодаря ей были записаны первые мои песни и они прозвучали на местном радио (тогда мне было 13 лет). Ещё была Таирова Любовь Ивановна - хоровой дирижёр (гоняла меня из-за рояля, за которым я с надрывом исполняла песни Тани Булановой - мы тогда все рыдали с девчонками под «Спи, мой мальчик маленький», а Любовь Ивановна считала манеру Булановой вредоносной для юного музыкального дарования).

К слову, все члены семьи были убеждены, что голос у меня слабоват, бог не дал, максимум, что мне можно, - это шептать под гитарку подобие бардовской песни. Я и не возражала, соглашалась - и пределом моих мечтаний было то, чтобы мои песни исполняли другие. Сначала я хотела стать поэтом-песенником, как Илья Резник, потом - как Леонид Дербенев. В общем, в размахе не стеснялась, по принципу «ставьте перед собой большие цели, по ним сложнее промазать». Но я убеждена, что никто из членов моей семьи и вообще даже из самого близкого круга никогда не мог бы предположить, что однажды я встану к микрофону и спою сольный двухчасовой концерт.

А музыка для меня - безусловно, призвание. Это мой путь, который я выбираю осознанно, со всеми его «тернистостями», превратностями, горестями и радостями, падениями и взлëтами. Музыка - это вся моя жизнь.

– Как ученики относятся к творчеству вашей группы? Приходят ли на концерты?

– Дети - солидная часть фанатского сообщества КАРАКАЯ. На наши концерты они всегда приходят с энтузиазмом и с радостью. И оказывается, что вне школы они совсем другие. Маленький человек настолько открыт творчеству, он так меняется в потоке музыки и радости, он так реагирует искренне. Это дорогого стоит, на самом деле. Вообще, я надеюсь, что однажды ученики сами ответят на этот вопрос, было бы интересно их послушать. На самом деле, дети очень мудрые существа: они разделяют КАРАКАЯ на два ипостаси. В школе я «своя в доску», училка, классная мать. Но на концерте я для них уже артист, вся такая недосягаемая и удивительная. Мне кажется, им со мной повезло. А мне с ними - тем более.

– А как отреагировали в семье?

– Семья мужественно меня поддерживает. Конечно, для них всё это очень неожиданное и крайне беспокойное событие. Любой родитель для своего ребёнка хочет стабильности, уверенности в завтрашнем дне - такой своеобразной «гарантии безопасности» в виде аванса и зарплаты, работы, которая всегда накормит, семьи, квартиры, машины, дачи. А тут вдруг - на тебе: 4 альбома! Это для них что-то непонятное и совершенно нематериальное. В общем, все с тревогой смотрят в завтрашний день. Но безусловно гордятся. Мама с папой на склоне лет освоили соцсети и мессенджеры. Следят...

– Группа КАРАКАЯ существует не только в сети, но и активно даёт концерты. Поделитесь опытом самого запоминающегося выступления. В каком из городов вы еще не были, но очень хотели бы представить свою программу?



– Самое запоминающееся выступление - это, пожалуй, в Казани. Если Тарас многократно выступал на таких больших сценах, как Kazan Expo, то у меня это был первый опыт: осознавать, что в зале - несколько тысяч человек, и отделяет тебя от них только тонкая полоска занавеса. Ты стоишь, весь такой маленький, но с грандиозной какой-то задачей внутри себя, и чувствуешь «дыхание зала». И вот открывается занавес. Это чувство я не забуду никогда. Это мой идеальный шторм. А ещё когда зал превращается в море огней, которые двигаются в полной темноте в такт с нами и с нашей музыкой... К этому нельзя привыкнуть. Это не может превратиться в работу. Это может быть только жизнью...

Думаю, каждый артист с особым трепетом и с огромной радостью выступает у себя дома. И я не исключение. Мечтаю спеть для моих любимых мурманчан. Надеюсь, что уже этой зимой мы окажемся на моей малой родине. Почему именно зимой? Потому что я очень скучаю по снегу. Нигде нет такого ослепительно белого и красивого снега, как в Заполярье.

Ну а в преддверии визита в Мурманск мы посетим Ижевск и Питер, а также споём сольный концерт для русскоязычной диаспоры в Аликанте (Испания).

– Как вы думаете, что важнее: талант или трудолюбие? Можно ли стать хорошим артистом имея только природный талант, не прилагая больших усилий? И наоборот, можно ли научиться всему, не имея предрасположенности?

– Хорошим артистом можно стать только в том случае, если ты ощущаешь к этому призвание. Когда ты вообще не рассматриваешь другого пути. Когда ты убежден, что ты не можешь без этого жить, дышать. Когда ты имеешь внутреннее ощущение того, что если по какой-то причине ты этого не сможешь делать, то весь мир для тебя погаснет. Яркий пример этому - история Фаины Раневской.

Природный талант, несомненно, должен быть. Куда уж без него, без таланта-то? И работать нужно много, титанически много. Но дальше уж включается, простите, Господь Бог (Судьба, Вселенная, Высшая сила - выбирайте, что больше по душе). Тебя будут бесконечно проверять, испытывать, искушать, как многострадального Иисуса Иосифовича. Достоин ли ты в артисты-то? Весь такой талантливый и работоспособный? В общем, артист - это карма, которую нужно выстрадать.

– В эпоху интернета комментарии стали одним из показателей успешности, но вместе с поддержкой и благодарностями, артисты зачастую получают некое количество хейта. Как вы справляетесь с таким проявлением обратной связи? Задевают ли вас злые комментарии и критика?

– Говорят, от любви до ненависти - один шаг. Возможна, кстати, и дорога в обратном направлении. Такие случаи в отношении нашего проекта порой случаются. Конечно, если это не хейт ради хейта, а осознанное выражение своей позиции. Если не нравится - то что. Если тошнит - то от чего. Хейт ради хейта - ну он просто есть и всё. А осознанная критика - это уже другое. Значит, человек потратил время на твоё творчество, проанализировал - и вау! Возненавидел! Ты вызвал у него отвращение, которое держать в себе невозможно, нужно выплеснуть его в мир! Что ж, это уже победа: жить и творить дальше с осознанием того, что твоё творчество может вызвать такие сильные чувства!

– Опишите вашу музыку тремя короткими словами.

– Бог, Мир, Любовь.

– На каком ближайшем концерте мы сможем с ней познакомиться?



– КАРАКАЯ собирают своё комьюнити, свою «паству» в Москве, дважды этой весной: 29 апреля в самом любимом нами московском клубе Life Pub. Сыграем в честь Дня рождения фронтвумен группы, то есть меня. По этому случаю Глаша - единственный в мире цветок-артист - будет особенно свежа и пушиста!

17 мая мы закрываем наш весенний сет в Москве акустическим семейным концертом в большом зале Дома-музея А.Н. Скрябина. В московских школах это - последний учебный день перед летними каникулами, а для меня - прекрасная возможность творчески попрощаться со своими учениками, старшие из которых в этом году заканчивают школу, а младшие переходят в 7-ой класс, где у них будут уже новые классные и новые учителя.

На обоих концертах с нами сыграют очень крутые музыканты. Это экс-гитарист ДДТ, проработавший в составе группы 9 лет, Артур Овсепян и саксофонист Юрий Костенко, бессменный участник всех творческих проектов Петра Налича.

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