В российский прокат выходит остросюжетный триллер «Капкан. Судная ночь»

Пронизывающий ужасом и бьющий адреналином в самое сердце сценарий повествует о том, как выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо. Логика здесь проигрывает: у маньяка свои философия и правила жизни, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить. Он начинает опасную игру с главной героиней, и вместе с тем, со зрителем по ту сторону экрана: последнего ждут несколько непредсказуемых сюжетных поворотов и напряженное повествование от начала до конца, без возможности отвлечься и расслабиться. Противоборство охотника и его добычи будет разворачиваться стремительно, и обернется абсолютно неожиданной концовкой.

Концепция судной ночи пришла из культурного контекста хоррор-фильмов и впервые была предложена Джеймсом Демонако в фильме «Судная ночь» (The Purge) 2013 года. Идея получила развитие в триллере 2023 года «Капкан. Судная ночь» и ставит перед зрителем глубокие вопросы о природе зла, власти, агрессии и насилия. Поэтому любителям «Судной ночи» Джеймса ДеМонако точно придутся по сердцу нервное напряжение и таинственная череда событий, сменяющих друг друга в картине Франка Халфуна. Здесь пугают не загробные персонажи, а люди рядом, чьи мотивы и принципы бывают настолько кровожадны и бесчеловечны, что приводят к огромным трагедиям.

Динамика и виртуозность сценария, а также убедительная игра звезды сериала «Вторжение» Камилль Роу заставляют вспомнить примеры других выдающихся триллеров про замкнутые пространства, вроде «Комнаты страха» Дэвида Финчера, а также про насильственное вторжение незнакомцев-оборотней вроде «Забавных игр» Ханеке.

Продюсером новинки выступил обладатель золотой пальмовой ветви Александр Ажа, известный, в первую очередь, по новаторским в жанре ужасов фильмам «Зеркала» и «У холмов есть глаза». Наряду со «Звонком», «Сайлент Хиллом» и «Астралом» они вошли в список лучших коммерческих хорроров новой волны Голливуда начала 2000-х. Творческий дуэт продюсера Александра Ажа и режиссера Франка Халфуна ярко заявил о себе еще в 2012 году на Каннском фестивале фильмом «Маньяк» с Элайджей Вудом, рассказывающим напряженную историю странных и запутанных взаимоотношений девушки-фотографа и убийцы.

Дистрибьютором выступит кинопрокатная компания «Наше кино».

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