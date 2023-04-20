В Ростове открылась тактильная модель Успенского собора и Соборной звонницы

17 апреля в городе Ростове Ярославской области на территории Соборной площади открылась тактильная модель Успенского собора и Соборной звонницы. Благодаря этой инициативе главный храм Ростова, а некогда и всей Ростово-Ярославской епархии, а также Соборная звонница стали доступными для всех жителей и гостей города, в том числе для людей с ограничениями по состоянию здоровья.

Это пятая для городов туристического маршрута «Золотое кольцо» модель, открытая в рамках проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо», который реализуется Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Министерством культуры РФ при информационной поддержке ТАСС. Проект запущен с целью привлечения внимания к адаптации архитектурных памятников и музейных экспозиций городов легендарного туристического маршрута, через формирования их доступности для туристов с инвалидностью по зрению. В рамках проекта устанавливаются уличные металлические тактильные модели памятников архитектуры.

«Маршрут «Золотое кольцо» — настоящая сокровищница памятников архитектуры, один из самых исторически полюбившихся маршрутов наших туристов. Посещаемость в 2022 году почти догнала допандемийный 2019-й. И мы должны создавать для всех туристов комфортные условия. Проект «Особый взгляд на Золотое кольцо» и тактильные модели очень важны для любого гостя и жителя города, ведь именно такие инициативы привлекают внимание к людям с инвалидностью по зрению и несут с собой доброту». - отметила директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова.

Успенский собор в Ростове был возведен в 1508–1512 гг. Это уже четвертое строение на ростовской Соборной площади: первый дубовый храм был возведен в 991 г. Позднее, в 1161 г. по указу князя Андрея Боголюбского на его месте был возведен белокаменный храм, который, правда, уже в следующем столетии был уничтожен пожаром. Новый храм был возведен в начале XIII в. В 1408 г. он оказался сильно поврежден пожаром, но восстановлен. В начале XVI в. при участии Василия III было принято решение о строительстве нового собора, который сохранился до наших дней. Во второй половине XVII в. Ростовскую кафедру занимал митрополит Иона III Сысоевич, стараниями и архитектурным талантом которого был отстроен митрополичий двор – Ростовский кремль. Тогда же, в 1682-1687 гг., к востоку от Успенского собора была построена звонница, увенчанная четырьмя главами. В ней размещены 15 колоколов, самый большой из которых имеет массу около 2 000 пудов (32 тонны).

«Мы сегодня являемся свидетелями уникального события, из пяти тактильных моделей, доступных для людей с ограниченными возможностями по зрению, три модели находятся на территории Ярославского региона. Мы гордимся тем выдающимся историко-культурным наследием, которым обладаем. С каждым днем оно становится к нам все ближе и ближе», — отметила заместитель директора департамента культуры Ярославской области Юлия Серова. Она также добавила, что только за 2022 год около двух тысяч людей с нарушением зрения посетили адаптированные экскурсии в Угличе.

В торжественном открытии тактильной модели в Ростове приняли участие директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Михайловна Харламова, заместитель директора Департамента культуры Ярославской области Юлия Игоревна Серова, заместитель руководителя программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов, настоятель прихода Успенского собора протоиерей Роман, директор государственного Музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Евгеньевич Филяев, Председатель Ростовского отделения общества слепых Светлана Александровна Пронина, глава Администрации Ростовского муниципального района Андрей Валентинович Шатский, а также глава Администрации городского поселения Ростов Сергей Владимирович Тихомиров. Открытие тактильной модели сопровождалось звоном колоколов Соборной звонницы. Для участников также была организована экскурсия по Ростовскому кремлю, а незрячим и слабовидящим гостям рассказали про историю Успенского собора и особенности его архитектуры.

«Развивая инклюзивный туризм, создавая условия доступности исторического наследия для людей с нарушением зрения, мы уверены, что закладываем понимание в умах людей, что доступная среда создаётся так или иначе для каждого из нас. Мы, конечно же, будем продолжать развивать туристический инклюзивный маршрут по Золотому кольцу, ведь это направление посещают более 2 миллионов туристов ежегодно. И уже совсем скоро планируем к открытию тактильную модель в Ярославе», - сказал заместитель руководителя программы «Особый взгляд» Владимир Плехов.

Напомним, что проект зародился после того, как в феврале 2021 года в Москве была представлена тактильная экспозиция Покровского собора, благодаря которой люди с нарушением зрения могли изучить храм Василия Блаженного в деталях, а зрячие открыть для себя храм с ракурсов, которые были доступны только с высоты птичьего полета. В рамках проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо» две первые модели были открыты в Угличе. Третья тактильная модель появилась в Суздальском кремле, а четвертая - была открыта во Владимире у Успенского собора.

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