В Ржевском филиале Музея Победы откроется новая выставка

15 июня в Ржевском филиале Музей Победы «Ставка Сталина» откроется новая выставка в рамках проекта «Титаны Ржева». Новая экспозиция посвящена участнику Ржевской битвы Герою Советского Союза Геннадию Габайдуловичу Габайдулину и приурочена к 109-летию со дня его рождения.

«7 февраля 1942 года шестеро разведчиков под командованием гвардии сержанта Габайдулина попали в немецкую засаду подо Ржевом. После гибели товарищей Геннадий Габайдулович, несмотря на четыре ранения, в одиночку противостоял многочисленному отряду врага до прибытия подкрепления. Подоспевшие на помощь бойцы нашли едва живого сержанта среди 39 немецких тел», - рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Елизавета Голощапова.

Посетители увидят около 20 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы, в том числе – зимнее обмундирование бойца Красной армии, оружие, личные вещи и др.

Выставка продолжит работу до середины августа 2023 года.

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