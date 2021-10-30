В Санкт-Петербурге представят новый межмузейный проект – игру для подростков «Энергия движения»

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Международная выставка-фестиваль «БУДУЩЕЕ ОБЫДЕННО» в партнерстве с Фестивалем «ДЕТСКИЕ ДНИ» представляют проект – игру для подростков «Энергия движения».

Игра стартует 8 ноября и продлится всю неделю до 14 ноября (включительно) в шести музеях:

  • Центральный музей почвоведения имени В.В. Докучаева;
  • Зоологический музей РАН;
  • Музей железных дорог России;
  • Центральный музей связи имени А.С. Попова;
  • Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко;
  • Музей оптики ИТМО.

Финальной точкой игры станет Международная выставка-фестиваль «БУДУЩЕЕ ОБЫДЕННО», которая пройдет с 8 по 14 ноября в Технопарке Ленполиграфмаш.

«Энергия движения» – игра для тех, кто считает себя подростком: 12+ (и не только!)

Мир меняется во многом благодаря технологическому творчеству. На образ жизни влияют смелые идеи, объекты и технологии, рожденные мыслью и действием новаторов. Сюжет игры «закручен» вокруг творческой энергии, без которой движение современного мира в будущее невозможно. Игра приведет подростков в музеи, где они самостоятельно познакомятся с историей открытий – инженерно-технических и естественно-научных.

Как вступить в игру? Зарегистрироваться на сайте Выставки-фестиваля «Будущее обыденно» (https://future-expo-fest.ru), прийти в музей-участник спецпроекта и купить входной билет.

Посещение выставки «Будущее обыденно» – бесплатно!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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