Изготовление и виды стеклянных картин

Есть много способов украсить и продекорировать своё жилое или офисное пространство. Сейчас очень популярен вариант размещения на стенах стеклянных картин, они могут быть любого размера и конфигурации. Изготавливаются картины на стекле из закалённого стекла толщиной 5-6 мм. Изображение наносится методом УФ-печати. Это абсолютно безопасная технология.

Технология производства

После нагрева до 700 градусов стекло становится очень прочным и выдерживает значительные механические нагрузки и случайные удары. После закалки изображение на стеклянную картину, как уже говорилось выше, наносится с использованием современной технологии УФ-печати специальными чернилами. Пигменты полимеризуются и закрепляются в ультрафиолете, оживляя постеры на стекле. Прозрачный слой:

придаёт полотнам глубину;

делает картины визуально объёмными;

предотвращает выцветание.

Нанесение чернил происходит на обратную сторону стекла, а затем на него ложится защитный лак или специальная плёнка. Ещё один способ нанесения изображений — тройная печать. Это когда изображение помещается между двумя стёклами.

Поскольку реплика под стеклом тяжелее обычной, небольшие холсты чаще используют для вешания на стену. Для неповторимого интерьера можно сделать стеклянные картины размером 2х3 метра. Такие изделия, например, используют для украшения межкомнатных перегородок.

Модульные изделия из стекла сейчас также очень популярны. Они состоят из нескольких отдельных частей, которые вместе образуют единое изображение. Этот дизайн сочетает в себе:

оригинальный вид;

динамизм;

глубину.

Картины, созданные на этом стекле, полностью безопасны и их можно использовать даже в детских комнатах. Потому что при случайном повреждении полотно не разбивается, как обычное стекло, а просто идёт паутинкой, без острых краев.

Преимущества

Изображения на стекле имеют следующие особенности и преимущества:

Легко обслуживать. Изделие не боится влаги, поэтому его можно чистить влажной микрофиброй или обрабатывать обычным очистителем для стёкол. Единственная опасность для них — абразивные материалы.

Многообразие вариантов дизайна и конфигураций. Количество деталей и изображений может быть произвольным. Большой популярностью пользуются «изображения» из серии: «Город», «Животные», «Природа», «Астрономия» и так далее.

Широкий спектр применения. Картины из стекла подходят для украшения любой комнаты. Ведь вы легко можете выбрать «картинки» для кухни, кабинета, гостиной и даже детской комнаты. Они особенно подходят для оформления интерьеров, выполненных в современном стиле.

Долговечность. Этот декоративный элемент можно использовать долгие годы, не теряя при этом первозданного вида. Стекло — это материал, устойчивый к внешним воздействиям.

Есть несколько способов крепления. Если изделие маленькое, можно использовать двусторонний скотч или «жидкие гвозди», чтобы закрепить его на стене. Помимо стандартных креплений, для стабилизации можно использовать и современные подвесные системы (картины на тросах).

Безопасность. Стекло относится к категории экологически чистых материалов. После закалки оно приобретает дополнительную прочность. Нарушить целостность изделия непросто.

Виды стеклянных картин

Существуют большое разнообразие картин из стекла. Вы можете выбрать один из следующих видов:

Классическая роспись по стеклу на цельном полотне.

Модульная роспись по стеклу.

3D-роспись на стекле, полученная с помощью специальных изображений и 3D-технологий.

Роспись по стеклу при равномерном или точечном освещении.

Диодное освещение добавляет изображению более естественные цвета. Эта комбинация часто используется при создании фальшивых окон.

Правильно распределённый свет в случае с картинами из стекла помогает создать атмосферу невесомости. Помимо основного источника света, на помощь придут настенные торшеры, бра и напольные торшеры, которые прекрасно создают атмосферу и эффект с присутствием бликов и световых лучей. При таком освещении изображение выглядит более чётким и эффектным.

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