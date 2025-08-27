VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Зейна Имад из Саудовской Аравии представила конкурсную песню для «Интервидения»

zena
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Зейна Имад, певица и автор песен из Саудовской Аравии, обладательница кристально чистого и глубокого голоса, представила зрителям песню «Просто переживаю», с которой выступит на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Я хотела озвучить то чувство, когда кто-то наконец говорит: «Я переживаю», даже если все остальные нет. Это одна из самых личных песен, которые я когда-либо исполняла», – говорит Зейна Имад.

Написанная в жанре баллады композиция сочетает в себе элементы поп-музыки и ближневосточные мотивы. В композиции соединены современные арабские мелодии, приемы классической оркестровки и электронное звучание.

«Эта песня о таких моментах, когда кажется, что рядом с тобой никого нет, но все же есть кто-то, кто за тебя переживает. Она для всех, кто когда-либо чувствовал себя одиноким и нуждался в напоминании о том, что их боль небезразлична», – прокомментировала певица.

Композиция «Просто переживаю» в полной мере раскрывает богатые вокальные и артистические возможности Зейны Имад, которую по праву называют одним из самых ярких новых голосов в арабской поп-музыке.

