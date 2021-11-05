В Сергиево-Посадском музее-заповеднике хранится картина-символ Дня народного единства

В исторической экспозиции Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника есть картина «Архимандрит Дионисий (Зобниновский) вручает грамоту воину», созданная академиком живописи М.И. Скотти.

Преподобный Дионисий прославился внимательным отношением к людям, в том числе и ко всем обездоленным, голодным и больным, сотнями бродившими в окрестностях монастыря и в итоге взятыми под его защиту. Именно благодаря Дионисию были построены приюты, людей обули, одели и накормили.

На картине видно, как преподобный Дионисий вручает монастырскому воину собственноручно написанную грамоту, в которой содержится призыв вступать в народное ополчение для освобождения Москвы в 1612 году. Именно в память о тех событиях в России 4 ноября отмечается День народного единства.

Работавший над картиной живописец явно располагал сведениями о характере архимандрита, почерпнутом из древнерусских источников. Художник ярко и талантливо отразил представления о личности Дионисия: его образ глубок и одухотворен, на его лице читается выражение острой тревоги о людях, о Родине, о вере.

Автор картины – Михаил Иванович Скотти, исторический и портретный живописец, итальянец по происхождению, родившийся в Санкт-Петербурге в 1812 году. Учился в столичной Академии художеств, где удостаивался неоднократных наград за творческие успехи. По окончании учебы уехал в Италию.

В 1850-1851 годах Скотти создал триптих «1613 год», посвященный периоду Смутного времени. После революции в силу разных причин триптих был разделен: одна картина оказалась в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике, другая – «Минин и Пожарский» – в Нижегородском государственном художественном музее, третья – «Подвиг Ивана Сусанина» – в Государственной Третьяковской галерее.

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