В Серпухове обсудили перспективы развития туризма в условиях усиления экономических санкций

Крупнейшие представители туриндустрии Подмосковья встретились сегодня в Серпухове, чтобы обсудить перспективы развития туризма в условиях усиления экономических санкций. Мероприятие, организованное Комитетом по туризму Московской области, состоялось в парк-отеле «Русский». С приветственным словом к участникам встречи обратился министр туризма Московской области Алексей Шимко, отметивший, что главная цель встречи – обсудить риски и сосредоточиться на тех возможностях, которые сейчас дает рынок.

О том, как презентовать отдых в области и в стране участникам «круглого стола» рассказали представители крупнейших агрегаторов, туроператоров, рестораторов и отельеров.

Своим опытом в продвижении туристических продуктов поделились:

Вадим Прасов, Федерация Рестораторов и Отельеров России, («Заполняемость отелей. Каналы привлечения туристов в условиях санкций;

Дарья Кочеткова, «B2B.Ostrovok», Юрий Вьюшин, «Яндекс. Путешествия» Михаил Вислин, «Турмашина» («Возможности крупных агрегаторов туристических услуг для бизнеса»»;

Светлана Обоянская, турагентство «ОСА Тур»; (Взаимодействие отелей с туристическими агентствами Миф или реальность. Причины отказа работы турагентств с отелями»);

Елена Косякова, туроператор «Магазин путешествий», («Развитие экскурсионного туризма в условиях ограничений. Сложности и проблемы»);

Людмила Фролова, проект Gid.expert; («Откуда брать лиды? Отельеры и рестораторы: партнерская программа маркетплейсов, как дополнительный источник дохода, на примере gid.expert»;

Семен Жильцов, «Союз частных музеев и коллекционеров», («Формирование рекомендованного реестра частных музеев для туроператоров. Карта туристического потенциала. База данных для рекламных туров»);

Евгений Лезин, «ПАК Телеметриум», («Сервис и возможности ПАК Телеметриум. Формирование портрета аудитории и получение возможностей настраивать контекстную рекламу на выделенные сегменты»).

Отдельное внимание было уделено региональному туризму. Подмосковье – одна из главных туристических точек притяжения в стране, где есть локации и история, которые интересны туристам со всего мира. Совместные усилия представителей туриндустрии помогут открыть новые возможности и привлечь в регион еще больший поток туристов.

Успешная модель востребованного туристического объекта была рассмотрена на примере парк-отеля «Русский», расположенного на пересечении трех регионов. Отель предлагает своим гостям обширную экскурсионную программу, большой выбор национальных культурных развлечений, семейного активного отдыха, но самое главное – постоянно расширяет спектр предлагаемых услуг, поддерживая высокий уровень конкурентности.

«Туристический бизнес требует особого внимания – меняются условия рынка, продвижение, реализация туристических продуктов. В связи с условиями экономических санкций перед туристической индустрией стоит серьезный вызов, предполагающий решение ряда важных вопросов, в числе которых повышение интереса к внутреннему туризму, восстановление логистики, продажи и бронирования, вопросы конкуренции. Встреча стала хорошей возможностью рассказать коллегам, как поступать и подготовиться к сезону, чтобы и жители, и туристы, и специалисты были довольны», – подвел итоги мероприятия Алексей Шимко.

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