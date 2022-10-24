В Серпухове пройдет Международный конкурс классического и народного искусства «Солнечный павлин»

С 28 по 30 октября в Серпухове во Дворце культуры «Россия» пройдет VI Международный конкурс классического и народного искусства «Солнечный павлин». Это значимое событие в культурной жизни Подмосковья, праздник искусства и любви к классическому и народному творчеству.

На конкурс приезжают музыканты и творческие коллективы не только из Московской области, но и из Тульской, Рязанской, Брянской, Калужской, Астраханской, Тверской областей, из Северной Осетии, Белоруссии и Китая.

Ежегодно в конкурсе, который проходит при поддержке администрации городского округа Серпухов и АНО «Культурный центр «Золотая птица», принимают участие более 300 человек.

Главная идея «Солнечного павлина» – объединить талантливых исполнителей, дать им возможность проявить себя в области вокального, инструментального и хореографического искусства.

Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: «Вокальное искусство» (академический вокал, народная песня, классическая эстрадная песня), «Инструментальное искусство» (классические и народные инструменты), «Художественное слово» (литературно-чтецкий конкурс).

Вход на конкурс свободный.

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