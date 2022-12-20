В сети Интернет расскрыли секреты балета «Щелкунчик»

В этом проекте Портал «Культура.РФ», МАМТ и VK-клипов приняли участие сотрудники театра, работа которых обычно скрыта за кулисами. О создании декораций и деталей костюмов для спектакля рассказали художник-декоратор Божена Деведжиева, художник-бутафор Арсений Старынкевич и художник-модельер Анастасия Макулова. Зрители смогут увидеть эскизы, рассмотреть вблизи маски Щелкунчика и мышей, узнать, как создаются костюмы для солистов.

О том, как спектакль переходит из репетиционных залов на сцену, пользователи узнают от хореографа-постановщика балета Юрия Посохова и дирижера-постановщика Ивана Никифорчина. Секреты световых спецэффектов в преддверии премьеры раскрыл художник по свету Нарек Туманян.

Максим Севагин, художественный руководитель балетной труппы МАМТ, не только участвовал в создании нового спектакля, но также исполняет в нем партию Дроссельмейера: «Спектакли устаревают, и предыдущая версия «Щелкунчика», которая шла на нашей сцене, была поставлена много лет назад. Она требовала не просто обновления, а замены на современный спектакль. Я тут подразумеваю абсолютно все: и новую, свежую, интересную и сложную хореографию, такую, как в этом спектакле, и сценическое оформление».

Подробную историю балета «Щелкунчик» можно узнать в спецпроекте портала. Там же читатели могут посмотреть видео о новой постановке Юрия Посохова в МАМТ.

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