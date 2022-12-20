В Театре сатиры откроют Детскую сцену

В Театре сатиры стартует новогодний марафон детских спектаклей. Накануне старта театр открывает новое пространство - Детскую сцену на Спортивной, первая премьерная постановка - «Щелкунчик и Мышиный король» пройдет 24 декабря.

В канун Нового года в Театре сатиры стартует большое событие — «Сказочный марафон детских спектаклей» – это уникальная коллекция новогодних сказок для детей разных возрастов – от самых маленьких до подростков, настоящий праздник для всей семьи.

Марафон будет проходить на трех площадках – Основной сцене, Прогресс-сцене и Детской сцене на Спортивной. Спектакли в рамках марафона будут идти с 24 декабря по 8 января 2023 года. В эти дни детей и родителей ждут увлекательные, музыкальные, смешные и добрые постановки. Зрителей ждут любимые герои, которые совершат захватывающие подвиги, удивят неожиданными сюрпризами, подарят тепло, любовь и море улыбок.

Гости театра от души пошалят вместе с Малышом и Карлсоном, помогут Щелкунчику сразиться с мышиным королем, поводят хороводы с Двенадцатью месяцами, отыщут невероятные клады на Острове Сокровищ, от души похулиганят с Вождем Краснокожих и, конечно, встретят Деда Мороза и Снегурочку.

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