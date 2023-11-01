В сети Интернет состоялась премьера документального сериала «Русское наследие. Возвращение домой». Цикл из 10 серий расскажет о сложной судьбе памятников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Зрители познакомятся с самыми ценными объектами исторической застройки новых регионов, значительная часть которой была уничтожена в «украинский период». Проект создан Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Линия гражданского общества, спасшего от уничтожения десятки памятников, в документальном сериале - одна из центральных. Героями проекта стали общественники, краеведы и волонтеры, которые даже в условиях постоянных обстрелов со стороны ВСУ, делают все, чтобы сохранить объекты культурного наследия», – рассказал председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.

Проект рассказывает об уникальных объектах, например, об усадьбе дворян Поповых в Васильевке Запорожской области. Помещичий дом в народе называют «замком». Его архитектурный стиль с элементами неоготики и барокко напоминает как Воронцовский дворец в Крыму, так и московский Кремль. Сегодня исторический комплекс расположен практически на линии фронта − усадьба пострадала от обстрелов ВСУ.

Один из главных исторических объектов Донбасса − дом основателя Донецка Джона Юза. До революции восьмикомнатный особняк британского промышленника с ухоженным парком был одним из самых интересных зданий молодого города, в советское время в нем располагались различные учреждения. При независимой Украине дом Юза повторил судьбу многих других памятников − оказался в частных руках и со временем превратился в руины.

Отдельного фильма достойна история "луганского небоскреба" − дома Васнева. В первом четырехэтажном здании в разное время располагались женское коммерческое училище, педагогический вуз, управление НКВД и заводская поликлиника. В Великую Отечественную в здании находилась тюрьма Гестапо, в подвалах уничтожили более тысячи заключенных. Дом Васнева несколько раз горел, после последнего пожара украинские власти решили его не восстанавливать.

Сериал «Русское наследие. Возвращение домой» рассказывает о памятниках архитектуры Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, Донецка, Луганска, а также других городов и поселков. Отдельные серии посвящены православным храмам, промышленным объектам и мемориальным комплексам новых регионов. Все серии будут доступны в социальных сетях.

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