В сети Интернет вышел трейлер фильма «Одним днем» режиссера Стаса Иванова

В сети вышел трейлер фильма «Одним днем» режиссера Стаса Иванова («Бег улиток», «Немцы», «ЮЗЗЗ»). Ранее картина была представлена в рамках конкурсной программы фестиваля российского кино «Выборг» и удостоилась двух наград: «Особое упоминание жюри за сближение авторского кино со зрительским» и «Победитель голосования кинокритиков ”5 звезд ”». Эксклюзивная цифровая премьера фильма «Одним днем» состоится скоро в онлайн-кинотеатре KION.

Главный герой мужской мелодрамы «Одним днем» – Семен, который возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой – и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице – и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей (Елизавета Струнина), дочерью Лены.

Роли в фильме исполняют Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба. Режиссер — Стас Иванов.

Продюсеры — Игорь Мишин, Татьяна Яковенко, Максим Филатов. Креативный продюсер — Наталья Исакова. Ведущие продюсеры - Ирина Щербович-Вечер, Константин Дыдышко. Исполнительный продюсер — Алексей Мацуев. Авторы сценария — Дмитрий Соболев при участии Стаса Иванова. Производством картины «Одним днем» занималась продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр KION.

Эксклюзивная цифровая премьера фильма «Одним днем» состоится в онлайн-кинотеатре KION.

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