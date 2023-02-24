Новая русская литература Остапа Стужева: Страна на правильном пути!

Нашумевший криминальный роман Остапа Стужева «Правила Мерджа» застал искушенных поклонников детективов врасплох, и открыл читателям новую звезду литературного жанра – незаурядного харизматичного автора, неожиданно пришедшего в современную российскую литературу из большого бизнеса. Взяв запоминающийся псевдоним - Остап Стужев, специалист по «слияниям и поглощениям» (Mergers and Acquisitions, M&A) Иван Зотчик всего за пару месяцев создал бестселлер, а уже через пару недель после старта продаж менеджеры книжных сетей принялись бронировать новый тираж. О новой русской литературе, культурном будущем России, моральном становлении и формуле успеха он рассказал нам перед встречей с читателями с книжном магазине Москва.

– Сегодня вся русская цивилизация переходит на новый этап исторического развития. Повлияет ли это на новую русскую литературу? Поспособствует ли исторический поворот появлению новых русских классиков, которые, как в былые века, удивят весь мир?

– Откровенно говоря, я очень на это надеюсь. Хочется почитать именно нашу литературу, с реалиями и характерами, которые присущи нашей среде. С истоками поступков и поведенческих структур, сформированных русским культурным кодом. Сейчас очень популярны разные книги по психологии, по нетворкингу. Возникает вопрос, когда примером успеха приводится мальчик из семьи индийского миллиардера: каким образом кто-то из читающих эту историю россиян может повторить этот паттерн? Конечно, здесь очень важно соблюсти баланс и не свалиться в крайности. Многие иностранные авторы вместе с их персонажами целиком и полностью интегрированы в нашу культуру и являются ее неотъемлемой частью. Но это прошлое. А мы говорим о настоящем. Ответьте себе на вопрос: сколько писателей у вас на слуху, скажем, из Камеруна? Или Мали? Может быть там никто не пишет? Конечно, издательству проще взять распиаренного селебрити и издать книгу, написанную якобы от его имени. Продажи и барыши обеспечены. А то, что там чистый копирайт, где елейным языком в виде откровений подаются прописные истины, это уже издержки. Ничего личного только бизнес.

Я уверен на сто процентов, что в ближайшее время мы узнаем много новых имен наших соотечественников, взявшихся за перо. Станут ли они классиками? На это сможет дать ответ только время. При том гигантском объеме, накопленных человечеством знаний, от литератора требуется нечто большее, чем легкость слога и нравственная позиция в линейном изложении. От писателя потребуется дар провидения, способность отождествить себя с каждым из персонажей, прожить за них те моменты, в которых проявятся все их скрытые таланты и пороки, все, что сделает их живыми людьми, такими противоречивыми в мелочах и целеустремленными в главном. И еще: писателям нужна поддержка прессы и блогеров. Прекращайте рассказывать о принцах и всяких там королях! Мы, наверное, меньше читаем газеты и журналы именно из-за вымученных историй про очень далеких от нас людей.

– Еще несколько десятилетий назад наша страна, тогда СССР, была самой читающей страной в мире. Восстановим ли мы когда-то тягу к чтению и интеллектуальному развитию, ведь, откровенно, последние 30 лет все катилось только вниз?

– Вы ставите мне вопрос без возможности выбора. Начни я на него отвечать, я автоматически признаю лемму, что все катилось только вниз. Поэтому давайте по порядку. Классическая литература и литература в целом по своей сущности призвана способствовать морально-нравственному становлению. Для интеллектуального развития одной беллетристики недостаточно. Чтение — это отдых, развлечение. Возможно, еще и мотивация для усердного труда по изучению сложных дисциплин, таких как термодинамика, квантовая механика, сопромат, наконец. В мое время его в технических вузах преподавали на третьем курсе и ходила прибаутка “сдал сопромат - можешь жениться”. Дальше все сложно. Я имею в виду доводы и выводы. Одно безусловно ясно: сейчас страна на правильном пути. В какой-то момент (давно уже) мы попали в цугцванг. Я тогда помню, смотрю телевизор, а выступает Егор Гайдар и говорит: “Голодному человеку надо дать не рыбу, а удочку”.

Представьте, как меня это возмутило, если прошло столько лет, а я это помню до сих пор! Кому удочку? Гагарину? Королеву? Может быть Ландау с Курчатовым? Та партия уже закончена. Это уже история. Ее надо учить, знать и больше не попадать в ловушки. Песни поют победители и поют они на своем родном языке. Задумайтесь об этом.

– Что должен понять читатель "Правил Мерджа"? Что должен прочитать между строк?

– Моя дебютная работа, задумывалась, скорее, как книга легкого жанра. Со слов критиков, получилось немного глубже. В одном из интервью я сказал про тех персонажей, которые мне симпатичны - они трудоголики. На самом деле так оно и есть. И это правильно. К тому же они еще не лицемеры. Заботиться о своем потомстве нормально. Это человеческая сущность и не надо ее пытаться изменить. Это не менее дико, чем те эксперименты над здравым смыслом, в которые погрузилась часть цивилизованного мира под влиянием захвативших там власть безумцев. Можно рассчитывать на успех, если годам к двадцати - двадцати двум молодой человек чему-то научился. Двухнедельных курсов о том, как проводить транзакции в криптовалюте тут явно недостаточно. Для многих, многих профессий требуются годы труда и обучения. Именно в семье, не только в школе, закладывается фундамент будущих побед. Родители передают свои знания, свой опыт, свое мировоззрение.

Не хочу повторяться, но мне многие пеняют в отсутствии по-настоящему положительного героя. Все говорят: у тебя алчные стяжатели. Здесь, как в детской игре в кубики надо написать, что-то типа: вернитесь на поле “они не лицемеры”. Сейчас налево и направо раздают премии за истории о мигрантах, страдающих от высокомерия местного населения. Еще модно написать про неизлечимо больного, пустившегося во все тяжкие перед уходом в лучший мир. Мне все это представляется манипуляцией. Как фокусник показывает вам только ту часть клетки с птичкой, которую ему выгодно, так и все эти истории пишутся или с прицелом на “социальный заказ” или являются откровенной ложью. Как-нибудь, я выскажусь более подробно по этому вопросу. Докопаться до самых глубоких, скрытых мотивов человеческого поведения очень сложно. Описывать их словами порой невозможно. Какие-то штрихи, незаметные на первый взгляд, должны создать в воображении читателя точную картину задуманного автором.

– Должно ли государство создавать парниковые условия творческим людям, или "Художник должен быть голодным"? Какой он, современный русский писатель?

– Мои взгляды, на этот вопрос, подтолкнут многих записать меня в анархисты. Занятие литературным творчеством это некая привилегия, которую надо заслужить, получить, заработать. Предлагаю выбрать наиболее социально-корректную форму. Общество не должно содержать ни писателей, ни актеров, ни спортсменов. Это знаете, как один с плошкой, а семеро с ложкой. Не надо забирать деньги у парня, стоящего у фрезерного станка, и отдавать писателю. Захочет он купить книгу: купит, а не захочет, пойдет на футбол и будет прав.

Во времена, когда я сам был только читателем, я легко и безболезненно назвал бы вам нескольких наших соотечественников, чьи книги мне нравились, ну в плане полистать в отеле у бассейна. У некоторых мне нравился стеб над эстэблишментом, у кого-то тонкие нотки ностальгии по спецпайку ЦК ВЛКСМ, кто-то пересказывал бандитские небылицы заручившись своей биографией сотрудника милиции. Я знаком лично только с одним из них — это Борис Миловзоров, автор нескольких книг; некоторые из них стоят у меня на книжной полке. Какой он? Борис - работяга и патриот. Я знаю, он сейчас работает над новой книгой. Фабула мне не известна, он профессионально, очень скрытен.

– Когда планируется старт литературных работ по второму роману?

– Начало уже положено. Есть разрозненные главы. Продумываю идеи продолжения и выхода на какую-то систематизацию. Пока никак не могу полюбить своих персонажей так же, как любил тех из “Правил Мерджа”. Вторая книга самая сложная. Об этом писали многие, и сейчас я понимаю, насколько они были правы. Работа над ней займет больше времени по разным причинам. Главная из них, пожалуй, связана с мои желанием выйти на некий более сложный уровень именно шпионских хитросплетений. Просто фантазируя, высасывая все из пальца, рисуя двухмерных героев можно закончить ее довольно быстро. В конце концов, корректор подправит несуразицы и расставит запятые. Но я-то хочу, что б ее читали и перечитывали! Поэтому, придется немного подождать.

* * *

О.Стужев — псевдоним, взятый автором по старому названию улицы в районе Патриарших прудов, где он жил до 2004 года и прописан до сих пор (сейчас улицу Остужева переименовали). Настоящее имя и фамилия — Зотчик Иван Николаевич. Родился 18 октября 1963 года. Вместе с общеобразовательной школой окончил физико-математическую заочную школу при МФТИ в Долгопрудном. С 1982 по 1984 служил в армии. После демобилизации поступил в Государственный центральный Ордена Ленина институт физической культуры, который окончил по специальности тренер-преподаватель по борьбе. Трудовую деятельность начал еще до службы в армии и продолжил ее на Пресненском машиностроительном заводе, откуда переводом ушел в Краснопресненский райком комсомола в Отдел спортивной и оборонно-массовой работы, который (отдел) возглавил в 1987 году. После 1991 года занимался бизнесом и был одним из учредителей и вице-президентом Первого концерна безопасности “ПФЗ РОДОН”. В настоящее время активного бизнеса не ведет, изредка дает частные консультации по теме M&A (merdgers and acquisitions). Женат. Трое детей. Любит спорт, увлекается мотокроссом, выезжает на трек на спорт-байке. Много путешествовал по Европе и Америке. Помимо родного русского языка свободно владеет испанским, французским и английским. “Правила Мерджа” - творческий дебют автора. К выходу готовится следующий роман.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.