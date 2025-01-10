Вышел трейлер сериала о подростковой любви «Первый раз»

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер новой подростковой мелодрамы производства «Киностудии КИТ» о первой любви сериала «Первый раз». Проект создан по заказу RUTUBE и PREMIER.
«Первый раз» рассказывает о застенчивом 15-летнем школьнике Косте. Он — правильный парень, спортсмен, который любит играть в приставку с другом-отличником и стесняется девушек. Косте на целую неделю достается пустая квартира, и теперь он хочет избавиться от обидного статуса девственника и стать «своим» среди крутых одноклассников. Но все идет не по плану, и две недели каникул переворачивают мир Кости, заставляя его повзрослеть и принять первые самостоятельные решения.