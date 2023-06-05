В Шанхае состоялась премьера спектакля на русском языке «В гостях у сказки» для детей

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4 июня 2023 года в Шанхае (Китай) прошла премьера детского спектакля на русском языке «В гостях у сказки», приуроченного ко Дню защиты детей.

в гостях у сказки - спектакль

в гостях у сказки - шанхай

Спектакль повествует историю о современных детях, которые попали в сказочную страну и помогли освободить Жар-птицу из заточения у Кощея Бессмертного. Прекрасная постановка и костюмы получили восторженные отзывы от зрителей.

На площади перед театром работала ярмарка, где гости могли отведать традиционные угощения русской кухни, для детей организованы мастер-классы по русской поделке и игры со сказочными персонажами Машенькой и медведем. Ярмарку и спектакль посетили более 200 человек. Мероприятие организовано «Shanghai Farm of Talents» при поддержке Учебного центра русского языка МГУ, Комитета креативных индустрий РАСПП, Российско-китайского проекта КИТАРАМА.

АртМосковия вошла в состав информационных партнёров показа.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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