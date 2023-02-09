Киновыходные на Пятом канале

Для тех, кто планирует провести выходные дома, мы подготовили подборку программ и сериалов, которые Пятый канал покажет с 10 по 12 февраля.

В вечерний прайм пятницы, 10 февраля, с 23:10, любителям новостей о жизни звезд Пятый предлагает премьерный выпуск информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Светский вечер продолжит документальное расследование из цикла «Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу» о жизни одной из самых сексуальных певиц российской эстрады. Она прославилась не только своими хитами, но и умением жить по своим правилам, жить на полную катушку. Что скрывается за её заливистым смехом? Какие горести и обиды перенесла артистка? И почему она считает себя человеком - катастрофой, расскажем в 00:10.

В 00:55 повторим премьерные серии детектива «Великолепная Пятерка», вышедшие на этой неделе. Квинтету в погонах предстоит среди нескольких подозреваемых найти настоящего преступника, который испортил тормоза автомобиля известного штангиста. Выяснить, кто нанес смертельный удар пепельницей по голове охраннику авторынка. Поклонникам сериала придется переживать и за самих оперативников. Любимец женщин капитан Красавченко попадет под колеса автомобиля и окажется в больнице в состоянии комы. Спасет завидного холостяка поэзия Пушкина.

В субботу, 11 февраля, в 09:00, можно будет снова встретиться с героями программы «Светская хроника». Через час, в 10:05, Пятый расскажет об одной из самых красивых актрис мирового кинематографа Софи Лорен. На ее счету почти сотня ролей в кино и множество наград. Но мало кто знает, сколько испытаний выпало на долю легендарной иконы стиля. Голодное детство, предательство близкого человека, насмешки одноклассников. Софи даже отбывала наказание в тюрьме. Как сейчас живет великая актриса и в чем заключается секрет ее молодости и красоты. А также эксклюзивные кадры из родного города кинодивы в программе «Они потрясли мир».

В 10:55 начнется показ сериала «Дознаватель». Главному герою в исполнении Якова Шамшина предстоит расследовать дело об убийстве местного участкового, провести новогоднее дежурство в компании «прикомандированной» к нему звезды телевидения Багиры, найти виновника жуткой драки в баре, спасти школьного товарища из переделки и установить неизвестного, который звонит и предупреждает о скорой смерти. В эфир выйдет восемь серий.

Вечер продолжит встреча с экспертами федеральной службы, которые распутают любое преступление и найдут следы нарушителей закона. «Прокурорская проверка» начнется в 01:05. Примечательно, что главные герои, Белоногов и Ильин, в жизни действительно являлись профессиональными юристами. Но так вжились в свои образы и форменные мундиры, что оставили службу и с головой погрузились в съемки. Кроме того, они вычитывают сценарии на предмет неточностей.

Воскресное утро, 12 февраля, начнется с мелодрамы «Ветер северный». Поклонники творчества Сергея Горобченко смогут увидеть любимого актера в 06:35. Эстафету примет в 08:20 Павел Прилучный. Он исполнил главную роль спецназовца ГРУ в фильме «Возмездие». Бывший спецназовец Юрий Шатохин не представляет жизни без военной службы. После очередного задания он возвращается домой и понимает, что его дочь в опасности. Покинув одну войну, Шатохин попадает на другую. Он намерен восстановить справедливость и в этой борьбе встречает верного друга и соратника - Катю. Пятый покажет сразу десять серий детектива.

Вечер выходного дня по традиции завершится сериалом «След».

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