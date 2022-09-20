14 сентября в Москве, в Смоленском пассаже прошла церемония награждения премией «Мама года – 2022». Журнал MODA topical отметил звезд, которые блистают не только в профессии, но и дома — со своими детьми. Гости мероприятия услышали признание в любви от Натальи Подольской, исполнившей свою душевную песню «Мама».

Исполнительница хита «Мамины глаза» Настя Годунова, так же была среди гостей. Анастасия появилась на красной дорожке в стильном костюме от российских дизайнеров.

В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись: Наталья Подольская, Зара, Ольга Серябкина, Юлия Ковальчук, Нюша, Ассоль и ST, Жасмин и другие.

Кроме трогательных слов и поздравлений, мероприятие отметилось и добрыми делами. Благотворительный фонд «Спешите делать добро» Оксаны Федоровой прямо со сцены провел аукцион — собранные средства пошли в помощь детям.

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