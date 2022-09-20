«Школа мечты» приглашает студентов в креативную экспедицию

Стартовал открытый отбор в экспедицию проекта «Школа мечты» – экреативное путешествие-практикум для начинающих дизайнеров и архитекторов, студентов старших курсов профильных направлений подготовки. Участники экспедиции в течение 10 дней с 17 по 26 октября изучат международные и российские подходы к формированию и проектированию современной образовательной среды на примере лучших образовательных пространств Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких регионов, узнают особенности создания современных образовательных пространств, интерьерных, инженерных решений с учетом нормативных требований, познакомятся с лучшими отечественными решениями по оборудованию и оснащению, освоят технологию соучаствующего проектирования.

Заявки можно подать на портале «Открывая Россию заново» до 30 сентября, отбор в экспедицию будет проходить по мотивационному эссе и предоставленному портфолио.

По итогам экспедиции участники разработают эскизное решение одного или нескольких школьных пространств с учетом возможностей и ограничений (в том числе финансовых) конкретной школы (или типового проекта школы). Результатом экспедиции станет формирование актива профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров современных образовательных пространств.

Экспедиция «Школа мечты» одно из направлений проекта «Открывая Россию заново» — в 2022 году этот Всероссийский межуниверситетский конкурс студенческих экспедиций НИУ ВШЭ стал партнером президентской платформы «Россия — страна возможностей» и АНО «Платформа НТИ».

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова, в рамках проекта экспедиций студенты могут заявить о себе и предложить регионам практические решения существующих проблем.

— По итогам исследования платформы «Россия – страна возможностей», более 96 % студентов заинтересованы в программе путешествий, а по данным ВЦИОМ, для большинства студентов самое важное во время учебы в вузе — это приложение своих знаний на практике, так что проект «Открывая Россию заново» стал ответом на актуальный запрос. Вступление в платформу дало проекту новый масштаб, и мы видим большой запрос среди университетов – для нас это знак качества. К сентябрю проведено уже больше 10 экспедиций, а осенью студенты поедут в 23 региона страны.

— Экспедиции очень востребованы, буквально сейчас возвращается группа волонтеров-медиков с Сахалина, во Владивостоке создают цифровой арт-объект, в Твери — систему поддержки любительских театральных студий, а в Волгограде проводятся поисковые мероприятия силами студентов, — рассказал проректор НИУ ВШЭ, председатель совета межуниверситетской платформы «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов. – Для нас это история про служение и возможность менять страну к лучшему своими силами, вкладывать в Россию силы и душу.

Учим… школу!

Силы и душу предлагают вложить и в развитие современных образовательных пространств. Об идее создания «Школы мечты» рассказала руководитель Федерального штаба родительского общественного контроля за программой капитального ремонта школ России Наталья Кравченко.

В России сейчас реализуется беспрецедентная по масштабам федеральная программа по капитальному ремонту школ «Модернизация школьных систем образования», в рамках которой до 2026 года будет отремонтировано 7300 зданий школ по всей стране. По словам Кравченко, ожидания от этой программы у общества очень высокие.

— Люди ждут не просто ремонт, а буквально перезагрузку школьных пространств. Лучшие результаты (по итогам первой волны капремонтов) мы видим там, где в работе над проектом с самого начала принимали участие архитекторы современных образовательных пространств, которые работали над проектом в диалоге со всеми участниками образовательного процесса: учениками, учителями, родителями и администрацией. Мы помним как лет 10-15 назад по стране прокатилась волна ремонтов в наших квартирах, теперь уже редко где увидишь бабушкины ковры на стенах и обои в цветочек. Теперь нормально привлекать специалистов — дизайнеров, когда предстоит ремонт в квартире или в доме. Эта новая норма – дизайнерский подход к организации пространств – должна быть применена и в школах, именно этого ждут дети и родители, — подчеркнула Наталья Кравченко. – Мы уверены, что для студентов это будет крайне интересно. По нашей аналитике, пока нет специализации по этому направлению, и мы хотим получить амбассадоров нового подхода к ремонту школ, в том числе, через их участие в социальном проектировании, чему их тоже обучат в ходе экспедиции.

Необходимо найти решения и способы «перезагрузить» школьные пространства по всей стране, чтобы сама среда вдохновляла и мотивировала учиться, учить, творить и развивать таланты.

Альбом дизайнерских решений для школ

Для решения этих задач важно правильно организовать процесс соучаствующего проектирования, а также на самых ранних этапах работы над проектом модернизации школы привлечь грамотных неравнодушных специалистов – дизайнеров-проектировщиков – архитекторов современных образовательных пространств. Таких специалистов и команд в России совсем немного, все они практики и большинство из них готовы внести свой вклад в развитие этого перспективного направления в области социального дизайна, передать свой опыт студентам — начинающим специалистам в области архитектуры и дизайна. Все это с целью сформировать всероссийскую команду консультантов – проектировщиков современных образовательных пространств, готовых помогать школам, вошедшим в федеральную программу капитального ремонта, стать «школами мечты».

Советник министра просвещения РФ Антон Назаров отметил: «Министерство просвещения заинтересовано в проекте, он полностью соответствует поручению Президента об активном вовлечении детей, родителей и педагогов в переосмысление школьных пространств. Будет здорово, если рамках экспедиции или по ее итогам способные студенты-архитекторы и дизайнеры дадут свои предложения по модернизации пространств типовых школ, мы соберём это в альбом и сможем рекомендовать для использования в регионах. Дальше можно будет думать о развитии проекта, распространить эту практику позитивных решений на всю страну и, по сути, получить проект будущего».

«Школа мечты» открыла сбор заявок до 30 сентября 2022 года, в конкурсе могут принять участие граждане РФ до 35 лет. Подать заявку: https://talent.kruzhok.org/events/3702 .

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