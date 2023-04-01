В столице впервые состоится блиц-форум «Театральная общалка»

С 8 по 9 апреля в Москве впервые пройдет блиц-форум разножанровых любительских театральных коллективов «Театральная общалка». Марафон представлений, мастер-классов, встреч и дискуссий обещает стать захватывающим событием для всего театрального сообщества, как профессионального, так и зрительского.

В первую очередь, блиц-форум — это уникальная возможность заглянуть в самое сердце театральной Москвы, узнать, как рождаются спектакли для детей и взрослых в традиционных и новаторских жанрах игрового, кукольного, иммерсивного, пластического и теневого театра. Будут представлены две программы: детская (6+) и взрослая (18+).

Откроет программу форума спектакль «….в жанре Вертинский», который в 19:00 покажут артисты Института современного искусства, студенты 4 курса мастерской Народного артиста Российской Федерации Виталия Коняева. Постановка поможет посмотреть на жизнь Александра Николаевича Вертинского под совершенно новым углом. Зрители смогут понять, почему написаны те или иные песни музыканта, чем они наполнены и что послужило причиной их написания. Свободные места на это событие стремительно заканчиваются, так что рекомендуем поспешить с регистрацией!

Также библиотека №19 имени Ф.М. Достоевского и №8 имени А.П. Чехова станут центром притяжения профессионалов театральной индустрии. Советами и опытом будут делиться ведущие эксперты: президент фестиваля Onlife iDEA Яна Балачевцева, генеральный директор иммерсивного театра «Морфеус» Александр Козлов, Павел Власов, Продюсер Мастерской Брусникина, директор театра «Мосспектакль» Олеся Богачук, продюсер и создатель «Театр Труда» Алена Лазько, драматург, сценарист, прозаик Светлана Сологуб, режиссёр театра «ОЛИМПиК», актер театра и кино Валерий Кулигин, режиссер, актриса, один из ведущих педагогов студии актерского мастерства при театре «Постскриптум» Юлия Уразбаева, PR-менеджер фонда «Альма матер», инклюзивного театрального проекта Анастасия Бабаева и другие.

Эксперты обсудят роль театральное пространства в процессе работы над постановкой, затронут вопросы новых форматов преподнесения материала на сцене и работы над драматургией постановок.

Самые передовые театральные школы Москвы в старинном особняке XVIII века (Доме культуры «Гайдаровец») покажут свои шоу-кейсы. Каждый желающий сможет посетить мастер-классы, мини-спектакли, открытые встречи и выбрать школу по душе для дальнейших занятий. Среди участников шоу-кейсов: Лаборатория современного театра, «Актэм» школа актерского мастерства, Школа Актерского Мастерства | Julia Stage, Курсы актерского мастерства «Арт Пробуждение», Театр С.Л. Штейна (ЗИЛ), Театральная студия «Дети райка».

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