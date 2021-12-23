В Сургуте состоялось грандиозное в мире моды событие — Fashion ball российского дизайнера Татьяны Мельник, основательницы бренда Time Deluxe. Мероприятие уникального формата дизайнер провела в пятый раз. На модный бал каждый год съезжаются гости из разных стран и городов, чтобы по достоинству оценить авторские (нельзя в каждом предложении уникальный использовать) коллекции украшений и вечерних нарядов Мельник. В этом сезоне Татьяна представила коллекции украшений «Сфумато» и вечерние платья «БурлесК».

Кроме того, состоялся финал проекта «Lady Fashion TiMe Deluxe». Авторский проект Татьяны Мельник объединяет успешных, роскошных, стильных и талантливых представительниц прекрасного пола из северных городов.

«Наша миссия транслировать другим женщинам информацию какой должна быть жизнь каждой женщины, к чему нужно стремиться и как этого достичь. Проект состоит из серии невероятных тематических событий: светские рауты, деловые события, спортивно-оздоровительные мероприятия, девичники, женские тренинги. 2 месяца каждую нашу участницу ждет открытие своих новых способностей и знаний», — рассказывает автор. Победительницей стала бизнес леди Светлана Архангельская

Талантливой и красивой лауреатке вручили роскошные подарки и самый главный аксессуар, о котором мечтает каждая участница проекта — корону из белого золота, инкрустированную кристаллами Swarovski. Украшение создано лично Татьяной Мельник для победительницы.

В рамках Fashion Ball также прошел показ европейского бренда мехов . Оценить модные новинки пришли и знаменитости. Среди звездных гостей были замечены солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, любительница меховых изделий — певица Анна Семенович и многие другие. Семенович, к слову, была не просто гостьей, артистка с присущей ей шармом и обаянием вела программу бала.

Свой первый Fashion ball в Сургуте дизайнер и основательница брэнда Time Deluxe Татьяна Мельник организовала пять лет назад, объединив всех, кто без ума от моды и, конечно же, от таланта хозяйки вечера.

В следующем году Татьяна планирует провести подобное событие и в столице России. Бал для столичных модниц будет таким же красочным, ярким, масштабным и, конечно же, роскошным. Ведь именно роскоши дизайнер уделяет особое внимание.

Роскошь является одним из определений Time Deluxe. И при этом она не «кричащая», а элегантная, сочетающая в себе неповторимость, изящность и изысканность.

Короны, ободки, серьги, браслеты, кольца от ТiMe Deluxe — это то, что сделает каждую женщину неповторимой. Любое из изделий — единственное в своем роде, авторское украшение.

Создание украшений ТiMe Deluxe начинается с замысла, далее он воплощается на бумаге, а затем на производстве Мельник в Италии.

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