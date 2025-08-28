VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли тайную свадьбу

Свадьба Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги стала одной из самых обсуждаемых событий лета. Торжество прошло в «Барвиха Luxury Village» в закрытом формате: среди гостей были только близкие друзья, коллеги и родные.

К алтарю невесту провёл отец жениха, а кольца вынес сын актрисы Тимофей, чьи отношения с матерью в последнее время заметно потеплели. Вечером молодожёны вместе с гостями отправились в московский ресторан, где и продолжилось празднование.

Певица и телеведущая Анастасия Казанцева с улыбкой прокомментировала это событие:

«Тайная свадьба, о которой все знают, — это по-нашему! Но на самом деле свадьба — это праздник, который должен быть ярким, запомниться на всю жизнь. В такие моменты важнее не цифры, а эмоции, которые останутся у пары и их близких».

«Я сама скоро выхожу замуж, и уже чувствую, как это особенное состояние заставляет сердце биться чаще. Подготовка, ожидание, мысли о том, чтобы всё прошло идеально, — это невероятное чувство. И, конечно, я искренне рада за Агату и Петра. Пусть у них будет союз, где любовь всегда стоит дороже любых миллионов».

По словам инсайдеров, пара уже готовится к рождению дочери, так что впереди у них — большие семейные перемены.

