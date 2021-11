Открытое театральное пространство «Арт-платформа» презентовано в Новом Манеже

Открытое театральное пространство «Арт-платформа» презентовали в Новом Манеже в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». Более миллиона зрителей увидели торжественное мероприятие в режиме онлайн. Основное открытие площадки намечено на начало 2022 года, как сообщает руководитель театрального пространства Дмитрий Бикбаев.

Для онлайн-зрителей команда Арт-платформы подготовила насыщенный четырехчасовой театральный марафон. Программу открыло выступление коллектива театра «Балет Москва» с фрагментами премьерных спектаклей. Партнер Арт-платформы — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters представил работу финалистов командных соревнований 2021 года в категории «Театр» — постановку «Сон смешного человека», режиссер Кристина Звыкова. Также онлайн-зрители смогли погрузиться в выставку Школы-студии МХАТ и перформативную инсталляцию художника Вячеслава Ильина «Портал Мгновения».

Значимым событием стал первый публичный питчинг независимых театральных проектов Международной театральной программы «ТеатрONstage». Это флагманская программа Арт-платформы, в рамках которой театральные деятели смогут презентовать свой проект, создать эскиз постановки и выпустить его на площадках Москвы. В 2021 году программа проходит в партнерстве со Школой-студией МХАТ. Шестеро выпускников Школы-студии присоединились к совместной работе над проектами участников в качестве художников-постановщиков, художников по свету, художников по костюмам и технологов.

На участие поступило 127 заявок от театральных деятелей — режиссеров, драматургов, артистов и продюсеров из разных городов России и театральных школ и колледжей Великобритании (Royal academy of dramatic arts, Royal Central School of Speech & Drama, Cambridge School of Visual & Performing Arts). Из них были выбраны всего 10 участников, получивших возможность представить вживую свои проекты экспертной комиссии, в которую вошли признанные профессионалы театрального сообщества — театральные режиссеры, руководители ведущих театров Москвы, критики: Дмитрий Бертман, Евгений Писарев, Евгений Каменькович, Сергей Землянский, Андрей Воробьев, Ольга Егошина, Александр Фокин, Мария Утробина, Сергей Майоров и другие. Голоса онлайн-зрителей также повлияли на результаты питчинга.

По итогам питчинга 5 из 10 проектов независимых театральных деятелей, прошли на следующий этап лабораторных показов: «Туман» (режиссер Михаил Уманец), «Соборяне» (режиссер Андрей Горбатый), «Молчок» (режиссер Доржи Галсанов), «Память крови» (коллектив физического театра «tout le corps»), «Истории господина Койнера» (режиссер Сергей Тонышев).

«Я искренне благодарю Департамент культуры города Москвы и лично его руководителя, министра правительства Москвы Александра Владимировича Кибовского за инициативу создания в Москве пространства, призванного поддерживать независимые театральные проекты. Необходимость в открытии универсальной и открытой театральной площадки зрела давно и мы, команда Арт-платформы, приложим все усилия, чтобы этот проект был действительно полезен как отрасли, так и служил во благо развития культуры города в целом. В это непростое время поддержка именно независимых театров просто неоценима. Мы преисполнены вдохновения и ждем наших первых зрителей уже в начале 2022 года», — рассказывает Дмитрий Бикбаев, руководитель «Арт-платформы».

Основная задача объединенного ресурсного центра – поддержка независимых театральных проектов, деятелей и коллективов, поэтому работа новой театральной площадки началась именно с нового потока Международной программы Арт-платформы «ТеатрONstage», обеспечивающей возможность создания, выпуска и дальнейшего проката спектаклей. Постановку лучшего театрального проекта профинансируют и покажут на сцене «Арт-платформы» уже в первом квартале 2022 года.

«Программа «ТеатрONstage» дет возможность молодым проявить себя прямо в центре Москвы», — отметил член экспертной комиссии, художественный руководитель музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман. – «Сегодня это очень важно: мы должны думать, какие художники, режиссеры придут в театры. Это будущее».

Финальным аккордом праздничной программы стал отрывок из оперы Курта Вайля «Семь смертных грехов» в постановке Ильи Ильина и Валерия Кирьянова Московского музыкального театра «Геликон-опера» в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением дирижера Артема Давыдова.

Фотографии: https://disk.yandex.ru/d/E3VJnBO0tRidZA

