В Театре.doc состоится премьера спектакля «Страна Вась» 

19 июля и 19 августа в 20:00 в Театре.doc на площадке «DOC industrial» состоятся премьерные показы спектакля «Страна Вась» по одноимённой пьесе Викентия Брызя в постановке режиссёра Ивана Корсуновского. Спектакль, жанр которого сам режиссёр определяет, как техно-оперу, был отобран к показу в ходе июньских OPEN читок.

Сложный по форме — это поэма, написанная верлибром — сатирический текст исполняется профессиональной вокалисткой под диджейский сет. Рефлексия героя начинается с вопроса «где взять деньги на похороны деда» и раскручивается до эпических масштабов. Это взгляд через десятки лет на судьбу родного края и своего народа, а спектакль становится дионисийской мистерией. Зрители в любой момент могут стать полноценными участниками действа, отдавшись на волю бешеному миксу музыки и текста.

«Почему техно? Это нечто однородное, ощущение тягомотной системы. Молох. Я почувствовал эпос в этом тексте, при том, что слово перестало быть ценностью, в постдраматическом театре слово — мусор, я вижу смерть поэзии», – говорит режиссер Иван Корсуновский.

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