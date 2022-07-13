На «Российской креативной неделе» представили новый личный кабинет ZVONKO digital

На фоне ухода западных гигантов дистрибуции единственный российский агрегатор музыкального контента доставляет на стриминговые платформы 1000 альбомов в неделю.

Новый личный кабинет правообладателя представила компания ZVONKO digital в павильоне «Музыка и саунд-дизайн» на «Российской креативной неделе». Единственный российский агрегатор музыкального контента создал удобное технологическое решение, позволяющее креаторам не только монетизировать контент на любых платформах планеты, но и собирать статистику, формировать удобную отчетность, применять современные маркетинговые инструменты.

Еще полгода назад 90% рынка агрегаторов в России составляли семь зарубежных компаний. Сегодня, когда большинство этих игроков ушло из страны, ZVONKO осталась едва ли не единственным дистрибьютором, позволяющим российским музыкантам легко загрузить свои треки на крупные международные стриминги. Главные достоинства агрегатора — уникальный личный кабинет и качественный клиентский сервис.

В последние годы рынок музыкального контента рос на 20% в год, и потому разработчики добавляли в личные кабинеты «разнообразные красоты», ZVONKO же решила сделать дизайн более функциональным, пояснил исполнительный директор ZVONKO digital Дмитрий Коннов: «Мы сделали принципиально новый личный кабинет, который развивается и представляет собой Lego-образную конструкцию. Мы предоставляем возможность постоянно нанизывать новые функции, а пользователь может выбирать, что ему нужно. Это уникальное решение по управлению контентом и одновременно ваш личный хаб, куда приходит вся информация о монетизации, начиная с ваших достижений в чартах и заканчивая возможностями настройки SMM-кампании».

Он добавил, что на многих площадках простейший апгрейд загруженного контента требует запроса по почте, у ZVONKO же правообладатель в любой момент может самостоятельно внести необходимые изменения.

По словам руководителя продуктовой разработки ZVONKO digital Рената Хакимова, главный упор в решении сделан на тесной интеграции с основными площадками дистрибуции. «Нашим приоритетом были скорость передачи контента и статистики, взаимодействие с внутренними инструментами площадок, такими как чарты в VK или плейлисты видеошотов в “Яндексе”», — пояснил он. Среди других плюсов — удобная финансовая отчетность и аналитика, возможность загрузки каталогов, формирование текстов с тайм-кодами для видеороликов и даже чарты на 200 позиций, которые не может предложить ни одна другая площадка.

Не менее важен для ZVONKO digital удобный клиентский сервис. Дмитрий Коннов заметил, что даже от такого замечательного инструмента, как booking.com, немного пользы, если забронированной гостиницы не оказалось на месте физически, а время, предположим, три часа ночи. То же самое с дистрибьюторами музыкального контента. Задача — сделать так, чтобы артисты (обычно это уже клиенты клиентов агрегатора) остались довольны, отметила руководитель клиентского сервиса ZVONKO digital Камилла Низамова: «Даже несмотря на множество функций личного кабинета, людям часто требуется человеческое внимание и участие. К тому же артисты — люди необычные, и вопросы у них могут быть нестандартными, ответить по шаблону получается далеко не всегда. Поэтому у каждого нашего клиента есть свой персональный лейбл-менеджер. Для него это своего рода служба одного окна».

В завершение презентации Дмитрий Коннов напомнил, что многие агрегаторы платят артистам через финансового посредника, которому делегировано управление роялти. Порой это позволяет сэкономить на налогах, однако в условиях санкционного противостояния запросто может привести к ситуации, где вам нужно коммуницировать с организацией, деятельность которой в России запрещена. Со ZVONKO digital подобное исключено. «Мы одной рукой доставляем ваш контент на витрины, а другой — которая, как понимаете, присоединена к тому же телу, — доставляем вам деньги», — пояснил руководитель компании.

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