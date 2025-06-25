VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ толще воды парят, как птицы в небе: в «Планету Океан» привезли...

В толще воды парят, как птицы в небе: в «Планету Океан» привезли скатов

editor
By editor
23
скаты - планета океан
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Сегодня утром в экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» прибыла первая партия скатов. Пять представителей разных видов, среди которых: гребнехвостый и гитарный скаты, а также скаты-химантура разместились в карантинных аквариумах нового корпуса. В компании «Аква Лого Инжиниринг» – поставщика гидробионтов для Музея Мирового океана – ожидают переезда еще 16 представителей этого отряда позвоночных.

Для каждого ската при перевозке было предусмотрено отдельное «посадочное место» – деревянные защитные короба, длина которых достигает полутора метров. Транспортировка проводилась с соблюдением особых условий: специалисты «Аква Лого Инжиниринг» поместили рыб в специальные пакеты, наполненные на 1/3 водой и 2/3 воздухом, обогащенным кислородом и помещенные в термокороб с пенопластовыми вкладышами.

Скатов, как и других рыб, не сразу выпускают в аквариумы. После доставки гидробионтов в карантинные залы, в транспортировочных пакетах замеряют уровень солености воды, температуру и другие жизненно-важные показатели, приближают их к условиям, созданным в адаптационных аквариумах и, через некоторое время, перемещают в карантинный бассейн.

«Сегодня вместе со скатами прибыли рыбы семейств цезионовых и кулиевых, рыба-носорог, помпано длинноперые и другие представители тропических вод Индо-Тихоокеанского региона. Сейчас все они проходят процесс адаптации к новым условиям. После прохождения карантина мы переселим их в самый большой аквариум «Планеты Океан», высота столба воды в нем – 8 метров», – комментирует главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин.

Предыдущая статья
Вышли официальный трейлер и новые постеры комедийного сериала «Хутор»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru