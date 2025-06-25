В толще воды парят, как птицы в небе: в «Планету Океан» привезли скатов

Сегодня утром в экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» прибыла первая партия скатов. Пять представителей разных видов, среди которых: гребнехвостый и гитарный скаты, а также скаты-химантура разместились в карантинных аквариумах нового корпуса. В компании «Аква Лого Инжиниринг» – поставщика гидробионтов для Музея Мирового океана – ожидают переезда еще 16 представителей этого отряда позвоночных.

Для каждого ската при перевозке было предусмотрено отдельное «посадочное место» – деревянные защитные короба, длина которых достигает полутора метров. Транспортировка проводилась с соблюдением особых условий: специалисты «Аква Лого Инжиниринг» поместили рыб в специальные пакеты, наполненные на 1/3 водой и 2/3 воздухом, обогащенным кислородом и помещенные в термокороб с пенопластовыми вкладышами.

Скатов, как и других рыб, не сразу выпускают в аквариумы. После доставки гидробионтов в карантинные залы, в транспортировочных пакетах замеряют уровень солености воды, температуру и другие жизненно-важные показатели, приближают их к условиям, созданным в адаптационных аквариумах и, через некоторое время, перемещают в карантинный бассейн.

«Сегодня вместе со скатами прибыли рыбы семейств цезионовых и кулиевых, рыба-носорог, помпано длинноперые и другие представители тропических вод Индо-Тихоокеанского региона. Сейчас все они проходят процесс адаптации к новым условиям. После прохождения карантина мы переселим их в самый большой аквариум «Планеты Океан», высота столба воды в нем – 8 метров», – комментирует главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин.