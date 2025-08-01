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«В тот же вечер» – новая песня поп-артистки AYKA

editor
By editor
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ayka
Фото © Vibe Department

«В тот же вечер» – новая песня поп-артистки AYKA, одной из самых громких взлетов 2025 года, которая начала свою карьеру с двух коллабораций с МОТом прошлым летом, после чего взорвала соцсети с треком «Не замечаю», выступила на VK Fest и попала в «Искру» от Яндекс Музыки. Теперь девушка готова продолжать свой активный рост с треком «В тот же вечер», который уже показывает отличные результаты до релиза. Всего за неделю прогрева ролики с треком уже собрали более 500 тысяч просмотров в Reels, а на саму артистку подписалось более 1000 новых фанатов.

«В тот же вечер» – легкая романтичная песня с летним вайбом о долгожданной встрече со своей второй половинкой. Лирическая героиня спешит на встречу с любимым даже сквозь препятствия и идет на любые компромиссы ради следующей встречи. По настроению трек напоминает так полюбившуюся многим слушателям «Не замечаю», что показывает горячая реакция аудитории в соцсетях. Девушка не планирует сбавлять обороты и уже готовит много нового материала.

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