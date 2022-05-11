В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся Гала-концерт #ЯГОРЖУСЬ

8 мая 2022 года на Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии подвели итоги патриотического смотра-конкурса #ЯГОРЖУСЬ для детей и юношества, посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проходил с 14 марта в пяти номинациях: театральная постановка; художественное слово; песня; художественные работы; танцевальное мастерство. Жюри оценивало 527 заявок и в преддверии великого праздника наградило победителей, а лучшие номера стали участниками концерта.

Открыла мероприятие заместитель префекта Центрального административного округа города Москвы Лариса Ивановна Тиунова. С приветственной речью она обратилась к зрителям, родителям и участникам и поблагодарила за их активное участие в патриотическом воспитании. Свою речь Лариса Тиунова закончила поздравлением: «Я хочу пожелать каждому дому, каждой семье, каждому жителю нашей страны: мира, счастья, здоровья, процветания, благополучия вашим семьям! И если слезы, то только от радости победы, от радости удачи! С праздником!».

Вместе с директором школы №1241, депутатом муниципального округа Пресненский Антоном Григорьевичем Алексеевым, она наградила лауреатов в номинации «Художественное слово».

С приветственной речью выступил и директор Департамента культуры Минобороны России Артём Владимирович Горный: «Хочется поблагодарить организаторов за столь высокий уровень подготовки и проведения этого конкурса. Очень символично, что финал конкурса проходит накануне великого и важного праздника в истории нашей страны – Дня Победы. Всегда в самые тяжелые годы, в самые тяжелые испытания наша страна славилась своими солдатами, своими талантами и дух этот, и сила эта – непобедимы. Мы, конечно, всегда за правду и мы всегда победим. Очень хочется поблагодарить участников за потрясающее исполнение величайших произведений, посвященных Великой Отечественной войне. И я думаю, сколько еще будет написано великих произведений и о тех, кто сейчас защищает Родину. С наступающим праздником!».

Лауреатов в номинации «Театральная постановка» наградил Глава муниципального округа Арбат — Евгений Петрович Бабенко.

Также в награждении других номинаций приняли участие: главный художник Театра Армии Анастасия Глебова, заведующий музыкальной частью Театра Армии Рубен Затикян, главный редактор первого и единственного российского журнала о моде Fashion Collection Марина Викторовна Дэмченко, заместитель директора по социальным вопросам Холдинга «Королевский» Ольга Владимировна Пасько, советник экспертно-аналитического отдела в «Аппарате Общественной палаты» Российской Федерации, Основатель проекта «Клуб талантов», Кандидат политических наук Айна Кюриевна Дениева.

В концерте приняли участие артисты Театра Российской Армии народная артистка России Ольга Богданова, Людмила Татарова-Джигурда и Андрей Кочинов, балет Аллы Духовой «Тодес», вокально-хоровой коллектив «Голос», Тыщук Ника, Атаров Марк, Курко Марк, Московская хоровая капелла мальчиков, детский ансамбль С.Дунаевского, Лисицин Павел, Хоменко София, Лопатина Матрёна, Михеева Диана, Колоскова Наталия, Финагина Олеся, Волкова Татьяна, Школы №518 показала спектакль «Детские башмачки из Люблина».

Фото — Елена МОРОЗОВА

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