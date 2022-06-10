В Центральном Доме Литераторов отметили день рождение Александра Сергеевича Пушкина и Всемирный день русского языка литературно-музыкальной программой «В День рождения А. С. Пушкина». В рамках проекта «С Пушкиным в XXI век» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Прозвучали поэтические строки основоположника русской литературы, романсы и арии из опер, созданных на пушкинские произведения.

Открыл программу народный артист России Валентин Клементьев знаменитыми строками из стихотворения «К Дельвигу» под аккомпанемент заслуженной артистки России профессора Московской консерватории пианистки Полины Федотовой и лауреата всероссийских и международных конкурсов скрипачки Софии Федотовой. Заслуженная артистка России, артистка МХАТ им. М. Горького Татьяна Шалковская прочитала юбилейное по году создания стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Солисты театра «Новая опера им. Е. Колобова» — заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Терентьева (сопрано), заслуженный артист России Владимир Кудашев (бас), Артём Гарнов (баритон) исполнили отрывки из опер «Борис Годунов», «Мазепа», «Князь Игорь», «Сказка о царе Салтане». Ярко и выразительно были представлены финалом отрывки поэмы «Полтава», сцены и арии оперы П.И.Чайковского «Мазепа». Ведь в своих произведениях классик не только дает четкие представления о геополитических процессах, происходивших в России и на ее рубежах, но и помогает нам осмыслить современные события, увидеть историческую перспективу, ощутить богатство русской культуры ее ценность и силу.

В информационном комментировании особое внимание было уделено роли Пушкина в создании русского литературного языка, было подчеркнуто, что А.С. Пушкин не просто проникся народной поэтикой, он ввел народную сказку в свое литературное творчество, дал ей новую жизнь, придал форму, которая стала доступна всем и даже детям. Ведь именно Пушкин стал первым поэтом XIX века, который показал все богатство и красоту русской народной культуры. Песни и поговорки, предания и загадки — все наследие русского народа включалось поэтом в произведения. Язык пушкинских произведений — явление грандиозного масштаба, без решения которой нельзя понять историю языка русской литературы XIX века и историю современного литературного языка отечественной письменной и разговорной речи.

«В наше время Пушкина надо читать, потому что его откровения, его открытия, его умение услышать Россию очень важно и значительно. И нужно сказать, что он писал не только для современников, Пушкин обращался и к нам, будущим читателям. Главная идея программы — показать, что Пушкин обращается к нам своими мудрыми и точными мыслями об исторической судьбе нашей страны, которые удивительно актуальны сегодня, ведь он был не только великим писателем, но и историком, горячо любившим свою Родину»,- поделилась Алла Панкова, автор проекта «С Пушкиным в XXI век».

Напомним, что 22 июня 2022 года в День памяти и скорби в 18.30 в Центральном Доме литераторов в рамках проекта «С Пушкиным в XXI век» состоится следующая программа «Пред грозным временем, пред грозными судьбами». Эта пушкинская строка, обращена к друзьям в день лицея обозначила те исторические испытания, которые выпали на долю поколения великого поэта и определившие духовное состояние времени. Пушкин в годы Великой Отечественной войны для нашего народа стал символом Родины. С томиком его стихов под шинелью солдаты шли в бой, артисты, певцы и писатели его стихами и ариями поддерживали дух воинов в концертах на передовой. Мы вспомним творчество поэтов-фронтовиков, расскажем о судьбе Пушкиногорья в Годы Великой Отечественной войны и обязательно прочитаем стихи Александра Сергеевича Пушкина, вдохновлявшего на подвиг и победу наш народ.

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