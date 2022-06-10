«Мыслящий ландшафт» — новая выставка в Музее Москвы

9 июня Музей Москвы и галерея «Триумф» откроют групповую выставку «Мыслящий ландшафт». Проект посвящен художественному исследованию окружающего пространства и поиску новых форм взаимодействия с ним — через живопись, архитектуру, скульптуру, фотографию, видеоарт. Экспозиция объединит работы более двадцати российских художников разных поколений.

Мария Арендт. Шуховские башни на реке Оке. 2011. Вышивка, смешанная техника. Предоставлено галереей «Роза Азора»

Егор Плотников. Пейзаж с рекой. 2019. Холст, масло. Предоставлено галереей «Триумф»

Егор Плотников. За далью даль. 2019. Холст, масло. Предоставлено галереей «Триумф»

Ольга Давыдова. Мёртвое озеро. 2018. Холст, масло, керабонд, коллаж. Предоставлено галереей «Триумф»

Антон Ольшванг. Без названия. Видео. Предоставлено галереей «Триумф»

Ева Хелки. Мирра/Myrrha. 2020. Дерево, темпера, металл. Предоставлено галереей «Триумф»

Анастасия Цайдер. Аркадия. 2020. Лайтбокс. Предоставлено галереей «Триумф»

По словам куратора Юлии Аксеновой, понятие ландшафта рассматривается сегодня как средоточие памяти и культурной идентичности. В нем оказываются зашифрованы исторические, политические и социальные процессы — неповторимые грани нашего коллективного и личного опыта. В свою очередь, искусство дает нам ключ к прочтению заложенных в ландшафте смыслов и активно вовлечено в процесс его интерпретации.

Пространство на выставке осмысляют разные поколения художников: от таких известных авторов, как Игорь Шелковский, Юрий Аввакумов и Александр Бродский, до молодых художников — Анастасии Цайдер, Дуни Захаровой и других. Произведения, представленные на выставке, часто апеллируют к образам простора и бескрайности, однако каждой из представленных работ присуще индивидуальное переживание: авторы обращаются как к общим представлениям, фантомам и мифам, так и к глубоко личным воспоминаниям.

Многие проекты на выставке посвящены проблематике археологии ландшафта, исследуют его структуру, раскрывают ценность конкретных мест как центров исторической и персональной памяти.

Другие авторы обращаются к вопросам экологии, проблемам все более заметного внедрения человека в окружающую среду и изменения природного ландшафта.

Еще одна тема выставки — идея создания современного памятника, осмысляющего поворотные точки в истории. В своих высказываниях художники размышляют о темах и формах такого памятника.

Выставка «Мыслящий ландшафт» пройдет во втором корпусе Музея Москвы — в просторном трехнефном зале, обновленном в 2021 году. И если художники через свои работы пытались осмыслить категорию пространства саму по себе, то куратор стремилась художественно осмыслить конкретное здание. Часть произведений была создана специально для выставки. Среди них — фасад дома в технике «блуждающих стен», выполненный архитектором Евгением Ассом как оммаж творчеству Александра Константинова, надувная скульптура Ивана Горшкова, размышляющего об образе земли, и многочастная инсталляция Антона Ольшванга, собранная из отлитых из серебра растений и теневых портретов ночных деревьев, застывших на свитках советской баритовой бумаги.

Проект «Мыслящий ландшафт» — часть большого художественного исследования концепции пространства, которая волнует художников и кураторов на протяжении нескольких лет. Так, в 2015 году в рамках Московской биеннале современного искусства открылось сразу несколько тематически близких выставочных проекта, один из которых — выставка «Своя земля / Чужая территория» (куратор — Юлия Аксенова) в Манеже. На выставке были представлены работы международных и российских художников, исследующих взаимосвязь пространства и политики.

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