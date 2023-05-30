Летние каникулы в Союзмультпарке: погружение в мир мультфильмов

В Мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ стартует новый летний сезон, насыщенный всевозможными интересными событиями. С началом лета проводниками в мир анимации и ярких событий станут всеми любимые персонажи Кот Матроскин, Почтальон Печкин, Шапокляк и ленивый мальчик Вовка из Тридевятого царства.

1 июня, в честь Дня защиты детей мультимедийный центр «Союзмультпарк» разработал специальную праздничную программу для детей и родителей. В течение всего праздничного дня Кот Матроскин, старуха Шапокляк и Фрекен Бок будут заряжать и настраивать гостей музыкой из легендарных мультфильмов и составят компанию в заводных танцах во время Мультдискотеки. Взрослые и дети примут участие в раскрашивании гигантской раскраски, концепция которого разработана совместно с «Комус». Создать собственного персонажа на… прянике можно будет на кулинарном мастер-классе от «ВкусВилл». Также запланированы интерактивные экскурсии по 18 мультимедийным аттракционам. На уникальной площадке киностудии «Союзмультфильм» каждый получит новые навыки, раскроет свои таланты и встретится с любимыми мультгероями.

Под девизом «Жадность ни к чему хорошему не приводит» пройдет празднование юбилея анимационного мюзикла по сказке Александра Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде» 6 июня. Мультгерои научат маленьких гостей быть весёлым, щедрым и трудолюбивым. Анимационной ленте киностудии «Союзмультфильм» в этом году исполняется 50 лет. Юбилей мультфильма о жадном попе, который пришёл на базар, чтобы перехитрить торговцев и попробовать некоторые товары, отметят в День рождения автора сказки – Александра Пушкина.

9 июня, в Международный день друзей, в Союзмультпарке отпразднуют юбилей мультику о дружбе «Серая шейка». Двадцатиминутный мультфильм был снят в 1948 году на студии «Союзмультфильм» Леонидом Амальриком и Владимиром Полковниковым по мотивам одноимённого рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка. Рисованный мультипликационный фильм учит взаимовыручке и настоящей дружбе. Анимационную ленту о дружбе и взаимопомощи между зайцем и уткой в идеальном гости «Союзмультпарка» смогут посмотреть на большом экране.

10 июня Союзмультпарк подготовил специальную праздничную программу по случаю празднования Дня рождения киностудии «Союзмультфильм». Гости парка всей семьей смогут окунуться в мир любимых мультфильмов, лично познакомиться с легендарными анимационными героями и создать собственные мультики. В самый мультяшный в году праздник гостям покажут на большом экране анимационные фильмы, вошедшие в золотой фонд российского кинематографа, и расскажут увлекательные истории об их создании.

15 июля будет объявлен официальный День лени – вместе с самым известным лодырем Вовкой из Тридевятого царства можно будет побездельничать и хорошенько развлечься на аттракционах. Весь день в Союзмультпарке будут проходить ленивые мастер-класс по рисованию и созданию мультгероев из воздушных шариков по моделированию.

8 августа в Международный день кота откроется фестиваль «Кот в Сапогах», в рамках которого пройдут выставка артов, посвященных мультфмильмам-юбилерам 2023 года, творческие мастер-классы по созданию котов.

Мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» на ВДНХ – первая в России уникальная площадка для детей и взрослых, где каждый может получить новые навыки, по-новому взглянуть на знаменитые мультфильмы и погрузиться в мир анимации и современных технологий. В павильоне гостей ждут 18 увлекательных интерактивных аттракционов, разработанных эксклюзивно для «Союзмультпарка». В их основе самые передовые технологии: VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), 3D-анимация, системы генеративной графики, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов. А встречи с любимыми героями мультфильмов детства подарит заряд положительных эмоций на все лето.

Фото – «Союзмультпарк»

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