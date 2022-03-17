В Ульяновской области создадут арт-резиденцию для творческих людей

Это станет возможным благодаря реализации проекта I Международной Арт-резиденции креативных индустрий в Ульяновске. Мероприятие пройдет 25-30 апреля в формате пятидневной творческой лаборатории. Площадками для неё выступят семь городских локаций.
Напомним, в 2021 году данная инициатива одержала победу в конкурсе креативных проектов Art Team. В декабре в рамках экспертной сессии XIII бизнес-форума «Деловой климат в России» между Роскультцентром и АНО «Кластер творческих индустрий» было подписано соглашение, главная цель которого — содействие в проведении I Международной Арт-резиденции креативных индустрий.
По замыслу Кирилла Валова, автора Арт-резиденции, проект направлен на развитие и поддержку региональных творцов и креативных бизнесов в условиях коллаборации технологий и творчества. Арт-резиденция будет работать по семи флагманским направлениям: мода, музыка и саунд-дизайн, визуальное изобразительное искусство, архитектура и урбанистика, IT-мобильные разработки, кино (включая видеографию и анимацию), а также медиа (журналистика и производство рекламы).
«В ходе проведения Арт-резиденции более 250 участников из числа креативных бизнесов будут работать над созданием прототипов различных продуктов в сфере креативного творчества. Среди них: капсульные коллекции модной одежды, демоверсии музыкальных произведений, граффити и муралы в локациях города, медиа- и компьютерные графические продукты, макеты арт-объектов и многое другое. Весь процесс будет проходить под чутким руководством приглашённых именитых экспертов: как российских, так и зарубежных. Для наиболее перспективных идей в дальнейшем планируется организовать продвижение: их «докрутят» до полноценных творческих продуктов, которые после могут быть экспортированы за пределы региона и РФ», — сообщил автор проекта, руководитель Дирекции социальных инноваций в сфере креативных индустрий фонда Креативных технологий «Ульяновск – культурная столица» Кирилл Валов.
I Международная арт-резиденция также будет включать в себя масштабную мероприятийную часть. Все события будут проходить как в офлайн, так и в онлайн-формате. Среди них: организация практической площадки для обмена опытом между дизайнерами, проведение пятидневного хакатона для программистов, постановка нового театрального перформанса или уличного представления с местными театрами и молодыми актерами под руководством опытного режиссера, а также многое другое. Сюда же войдет и проведение Фестиваля креативных индустрий, который завершит событийный цикл.
Заявки принимаются до 17 апреля 2022 года по предложенной ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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