В Якутии начались съемки фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

Режиссерами проекта выступили — Максим Арбугаев, Владимир Мункуев. Автор сценария – Владимир Мункуев. Предыдущий фильм Владимира Мункуева «Нуучча» получил год назад Гран-При программы EastoftheWest 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, а также приз за лучшую режиссуру российского 32-го кинофестиваля «Кинотавр.

«Кончится лето» — дебют в полнометражном игровом кино оператора и документалиста Максима Арбугаева, его предыдущий документальный фильм – «Генезис 2.0» (Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея) получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино на МКФ в Санденсе (США), 2018).

Исполнители главных ролей — Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Купе номер 6», «Подельники», «Эпидемия -2»), Макар Хлебников («Пингвины моей мамы», «Три минуты молчания»).

Александр Плотников, продюсер:

– Нам понравилась история и сценарий, мы ни секунды не сомневались, что фильм нужно запускать. Идею — случай из жизни принес Володе Мункуеву, с которым мы работали на «Нуучче», режиссер Максим Арбугаев. Он рассказал, что хочет снять такое кино, как режиссер, и Володя согласился написать сценарий. К тому времени Максим уже был состоявшимся режиссером-документалистом, почти все его работы купила National Geographic, которые сотрудничали с ним и как с режиссером, и как с оператором. Когда история была написана, стало понятно, что это сложная и сложно постановочная работа. Ребята решили снимать вместе, а Максим еще не только как режиссер, но и как оператор-постановщик. И когда это все сложилось, нам показалось, что это идеальный тандем.

Борис Хлебников, продюсер:

– Для меня это история в каком-то смысле — анти «Крестный отец» и анти «Брат». Это два замечательных фильма, которые я очень люблю. Наш же фильм в том числе о том, что судьба твоего брата — не твоя судьба. Твоя жизнь не должна быть поглощенной твоим братом и загубленной. Мне показалось, это честным и интересным.

Валерий Федорович, продюсер:

– Съемки полностью проходят в Якутии, некоторые сцены мы хотим снимать на самом севере — на берегу океана. Это большая экспедиция. Мы рады, что еще один наш проект снимается в этих краях. Большинство российских сериалов и фильмов снимаются в Москве или вокруг МКАДа, редко, когда кинематографисты идут другими дорогами. А здесь природа – одна из главных героев фильма, даже читая сценарий, видишь – как в зависимости от того, что происходит с братьями – меняется пейзаж, начинается все в тихом поселке, а в финале — дикий край, океан, бесконечность.

Евгений Никишов, продюсер:

– Это и драма, и роуд-муви, и философская притча, уходящая корнями в библейский миф о Каине и Авеле. Вечный сюжет о старшем и младшем брате, о свободе и выборе, о природе добра и зла. Мне кажется, что сейчас эта архетипичная история особенно актуальна.

Игорь Мишин, продюсер, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– Онлайн-кинотеатр KION последовательно реализует программу прямых инвестиций в российское кино. Мы предлагаем нашему зрителю сильные человеческие истории, в первую очередь, про отношения в кругу семьи, с родными и близкими. Новая картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева нетривиально раскрывает эту тему — это история о двух братьях, которые, казалось бы, обречены идти по жизни плечо к плечу. Это Юра Борисов и Макар Хлебников, который уже знаком широкой аудитории по известному сериалу KION «Пингвины моей мамы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.