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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноВ Якутии снимут документальный фильм о новой научной теории вымирания мамонтов

В Якутии снимут документальный фильм о новой научной теории вымирания мамонтов

editor
By editor
68
якутия

В Якутии снимут документальный фильм «Почему вымерли мамонты». Картина расскажет о новой научной теории вымирания мамонтов. Ее съемки пройдут с конца августа по сентябрь в сложном и неизученном для исследователей месте — в дельте реки Лены в Тикси. Некоторая часть фильма будет взята из материалов, которые были сняты с 2017 по 2021 год в ходе экспедиций на Новосибирском архипелаге. Выход картины запланирован на 2025 год.

В фильме будет показана одна из теорий вымирания мамонтов, которая объясняет это явление разделением их ареалов обитания на изолированные участки. Документальная картина будет иметь элементы игрового фильма, для этого в ней снимется актер Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского Роман Шукри.

«Цель документального фильма — рассказать об экспедициях на Новосибирские острова, показать удивительные открытия, сделанные в арктических условиях, и вдохновить молодую аудиторию, чтобы будущие исследователи стремились стать геологами, полярниками», — рассказал руководитель проекта, режиссёр фильма Илья Кравченко.

Экспедиции проходили на островах Новосибирского архипелага: Большой Ляховский, Столбовой и Котельный. В 2019 году на острове Котельный были обнаружены останки шерстистого мамонта, которые были названы в честь исследователя Иннокентия Павлова. Кроме того, были обнаружены стоянка древнего человека периода палеолита, туша «золотого мамонта» с сохраненными тканями и другие. По результатам экспедиций вышло три фильма.

«Это начиналось в 2017 году. Это была авантюра. Когда мы там были, даже не представляли, насколько мерзлота хрупкая. Она буквально проваливалась под ногами. Экспедиция того года дала большой опыт. Обычно экспедиции специализируются либо на киносъемке, либо на научных исследованиях. В нашей же экспедиции был интересный баланс — мы и фильм снимали, и научные задачи решали», — поделился руководитель отдела изучения мамонтовой фауны, главный научный сотрудник Музея мамонта СВФУ им. М. К. Аммосова Альберт Протопопов.

Креативный директор проекта и сценарист фильма Кирилл Блинов отметил, что экспедиции на Новосибирском архипелаге показали, сколько еще не изучено.

«У нас есть иллюзия, что мы все знаем. Включаем телевизор, смотрим научно-популярные каналы, которые заявляют, будто нам осталось открыть всего 1% о нашей планете. Но на самом деле, скорее всего, мы не знаем даже этот 1%, а осталось открыть еще 99%. Есть огромная потребность в молодых исследователях», — отметил креативный директор проекта и сценарист фильма Кирилл Блинов.

Фото – Денис ПОПОВ, Сахамедиа

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