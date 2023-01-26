В Ярославской области появится музей актера Алексея Смирнова

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» рассмотрело документацию на строительство в городе Данилове комплекса «Дом актера Алексея Смирнова». По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Алексей Макарович Смирнов, который получил широкую известность благодаря комедийным ролям в фильмах «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (фото), «Айболит-66», «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен», а также образу механика Макарыча из кинофильма «В бой идут одни старики», был не только прекрасным актером, но и тонким эрудированным человеком. В годы войны он воевал, проявлял личное мужество, организовывал выступления фронтовой самодеятельности.

Актер родился и провел первые годы жизни в городе Данилове Ярославской губернии. Его деревянный дом на улице Карла Маркса пришел в аварийное состояние и восстановлению не подлежал, его решено было снести. Согласно проекту, рассмотренному государственной экспертизой Ярославской области, на его месте воссоздадут дом актера и построят еще одно здание, где можно будет проводить различные мероприятия. Оба здания будут представлять собой единое пространство.

В комплексе планируют создать три интерактивные зоны. В одной будут экспонироваться личные вещи и фотографии Алексея Смирнова. В другой он будет представлен как участник войны, а в третьей – как актер. Также в здании разместятся творческие мастерские и сцена со зрительным залом, планируется оборудовать открытую веранду.

Проектную документацию подготовила архитектурно-планировочная мастерская «Кромлех».

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