Спустя 35 лет Музей Малого театра вновь открыл свои двери для посетителей. Торжественное открытие экспозиции «Пространство автора» состоялось 25 января 2023 года.

Обширная мультимедийная выставка позволит увидеть прижизненные рукописные издания пьес А. Н. Островского, рассмотреть автограф драматурга; изучить детально все исторические постановки по Пушкину, Грибоедову, Гоголю, Островскому, Шекспиру и Шиллеру. Посетители увидят фото-, аудио- и видеофрагменты спектаклей.

Среди экспонатов будут представлены костюмы актеров Малого театра: Елены Гоголевой для роли Леди Мильфорд в спектакле «Коварство и любовь» 1937 года, Александра Остужева для роли Отелло в одноименном спектакле 1935 года и др.

Такие архивные документы, как «монтировка» (паспорт спектакля) XIX столетия, дадут возможность отчетливо представить полноценный облик спектакля позапрошлого века.

Для юных посетителей в Музее подготовлена отдельная творческая зона, где дети могут придумать свой костюм или декорацию. Интерактивные экспонаты позволят не только ознакомиться с функциями театральной машинерии, но и попробовать самостоятельно управлять механизмами сцены.

Зрители в дальнейшем смогут посетить Музей до начала спектакля и во время антракта.

О новой выставке рассказали директор Малого театра Тамара Михайлова, начальник музейно-информационного центра Татьяна Крупенникова и художник Мария Утробина, которая оформила пространство экспозиции.

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