КАЗАНЬ: Нейросети в конкурсном архитектурном проектировании или Творческий нейросимбиоз

В конце декабря 2022 года были подведены итоги открытого Всероссийского конкурса проектов паблик-арт объекта на территории многофункционального жилого комплекса UNO по ул. Сибгата Хакима в г. Казани. В основной конкурсной программе участвовали 143 проекта от участников из России, Беларуси и Казахстана. Полный каталог всех проектов доступен по ссылке.

Для изучения влияния искусственного интеллекта на мир искусства и творчества в целом, а также на паблик-арт в частности, конкурсное бюро TEHNE объявило в рамках конкурса отдельную номинацию «Творческий нейросимбиоз» (далее — Номинация). Целью Номинации было экспериментальное изучение возможностей использования нейросетей для создания конкурсного проекта паблик-арт объекта. Чтобы принять участие в Номинации участник конкурса должен привлечь к проектированию паблик-арт объекта на любом этапе любую нейросеть.

Всего в Номинации приняло участие 8 проектов, все авторы которых получили специальные дипломы конкурса. Победителем в номинации стал проект под девизом «МЕЧТА» студии finoarte (Москва), авторский коллектив в составе: Беляев Игорь Леонидович, Алыпова Алина Алексеевна, Тихон Константин Сергеевич.

Наибольшей популярностью пользовалась нейросеть Midjourney — с ее помощью были выполнены 6 проектов из 8, по 1 проекту — с помощью нейросетей Stable Diffusion и Dream. К сожалению, такого количества проектов недостаточно, чтобы делать какие-то статистически значимые выводы. Однако отметим, что, помимо генерации идей, участники номинации использовали нейросети также для разработки отдельных элементов арт-объекта, выявления дополнительного функционала, а в одном случае получился даже почти готовый эскиз.

3 участника Номинации вошли в шорт-лист конкурса, 1 — в лонг-лист.

«Основная задача, поставленная для работы с нейросетями в проекте, — эскизирование вариантов решения на основе первоначальной идеи. Обычно я использую ручное эскизирование в свободной манере позволяя концепции рождаться на листе. Нейросети по сути являются таким же инструментом, как свободное рисование, они рисуют образы исходя из загруженных и в модель визуальных «воспоминаний». Это мой первый опыт использования нейросети для проекта, однако, раньше я уже создавала архитектурные фантазии с Midjourney и Stable Diffusion. С помощью первого можно получить более текстурную увеличенную картинку, поэтому для конкурса выбрала использовать его <...>

В начале эксперимента с нейросетью я отсмотрела большое число примеров реализованных скульптур, но идеально подходящую концепции переплетения лент, поднимающихся с земли, не было. Я также пробовала вручную эскизировать и искать образ. Окончательная идея проекта сформировалась на пересечении всех этих действий. Нейросеть, участвовала в проекте как дополненное воображение, она помогла составить сильный визуальный образ на начальном этапе, на основе которого воплотилась элегантность и динамики скручивающихся лент.

Использовать эскизы нейросети как изображение конечного предложения, вероятно, было бы возможно при наличии идеального описания, в котором учтены все детали: размер, толщина, расположение, материалы, образ, динамика. Однако, такое изображение не будет являться трехмерным проектом — для этого необходимо итеративное проектирование в трехмерном пространстве», – рассказывает участник конкурса Алиса Сергеевна Силантьева (Москва | Казань), чья работа под девизом «Стремление» вошла в шорт-лист конкурса.

Все конкурсные работы Номинации, включая методы и результаты использования нейросетей, подробно рассмотрены в отдельной публикации: « Нейросети в конкурсном архитектурном проектировании: участники номинации "Творческий нейросимбиоз" ».

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