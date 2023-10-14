Евгений Вахтангов (1883-1922) - русский театральный режиссер, основатель и руководитель театра, который теперь носит его имя.
Вахтангов родился в Москве, в семье армянина-католика и русской православной. Он получил образование в Московском университете, где изучал историю и филологию. В студенческие годы он увлекся театром и начал работать в качестве актера и режиссера.
После окончания университета Вахтангов работал в различных театральных труппах, включая Московский Художественный театр. В 1913 году он основал свою собственную театральную студию, которая стала известна как «Третья студия МХТ».
Во время революции 1917 года Вахтангов продолжал работать в театре, но его здоровье начало ухудшаться. Он умер в 1922 году от туберкулеза, но оставил после себя богатое наследие в виде театральных постановок и учеников, которые продолжали развивать его идеи.
Театр имени Евгения Вахтангова – один из самых известных театров России.
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