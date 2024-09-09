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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Вайлет в стране чудес»: Потерянный фильм со звездой «Звёздных войн» Кэрри Фишер

editor
By editor
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вайлет в стране чудес

Семейный фильм «Вайлет в стране чудес», ставший последней работой Кэрри Фишер и считавшийся утерянным 10 лет, найдёт своего зрителя: компания TenLetters выпускает картину в прокат.

Для фильма Влада Марсавина «Вайлет в стране чудес» волшебство – не только главная тема, но и спутник съёмочного процесса – картина, ставшая последней работой главной принцессы «Звёздных войн» Кэрри Фишер, и подарившая яркую роль Рите Оре, считалась утерянной 10 лет. Выйдя в мировой прокат в июне, магическая во всех смыслах кинолента станет доступной для российских зрителей уже 26 сентября.

Красивая, полная приключений, необычных существ и настоящих чудес сказка для всей семьи наследует лучшим произведениям мировой культуры и в то же время предлагает новый взгляд на диалог фантастического и реального, воображения и действительности. Главная героиня Вайлет (Кира Милуорд) живёт в Италии со своими родителями и старшей сестрой Саванной (Нелл Тайгер Фри), которая успешно проходит модельный кастинг и становится новым лицом коллекции знаменитого дизайнера Яны (Рита Ора). Чтобы у Саванны была возможность принять участие в тематической фотосессии, семья переезжает в небольшой средневековый городок, где Вайлет откровенно скучает. Прогулка по лесу оборачивается встречей с загадочной ведьмой Хейзел (Кэрри Фишер), которая становится проводницей Вайлет в мир Изнанки. Девочке предстоит заглянуть в будущее, решить семейные проблемы и сказать своё слово в битве добра и зла.

«Вайлет в стране чудес» – дебютная полнометражная художественная работа режиссёра Влада Марсавина, исследующего взросление сквозь призму знакомых каждому образов – магии, ведьм, монстров и волшебного леса. Основой сценария стала книга-сказка на ночь Уильяма Брукфилда, созданная им для детей во время каникул в Италии. Вдохновлённая историей семьи американского соседа, сказка стала традиционным представителем жанра, в котором чудо встречается с моралью.

Уильям Брукфилд, автор сценария:

«Мои три дочери были немного помешаны на старших девочках, которые занимались такими взрослыми вещами – курили, ездили на мотоциклах. Я придумал сказку, чтобы отучить моих девочек слишком рано взрослеть. Я хочу, чтобы мои дети стали самими собой, мне казалось, что они начинают слишком много внимания уделять внешности, наносному».

Идея сразу же полюбилась Владу Марсавину, отцу двух дочерей. Так простая история об опасностях взросления превратилась в большой сказочный сюжет о новом этапе в жизни девушки, которая должна взглянуть в глаза своим страхам и сделать первый серьёзный выбор.

Влад Марсавин, режиссёр:

«Девочки испытывают необычайное давление. От них требуют, чтобы они выросли определенным образом. Одежда, макияж и привлекательность – маски, которые якобы определяют их женственность. Под этими масками естественные, эмоциональные и физические изменения взрослеющей девушки оказываются замалчиваемыми».

Для предельно женской истории был необходим мощный актёрский состав, и он появился в лице подлинных кинолегенд, чьи героини стали антагонистсками фильма: мудрую ведьму Хейзел исполнила Кэрри Фишер («Звёздные войны»), а роль коварного дизайнера-модельера Яны исполнила американо-британская поп-звезда Рита Ора.

вайлет в стране чудес

Съёмочный процесс картины окутан тайной: борьба света и тьмы будто вышла за кадр и стала одной из причин, по которой фильм пролежал на полке 10 лет. Создатели фильма не делятся подробностями, теряясь в объяснениях и утверждая, что неожиданные совпадения и странные обстоятельства подстерегали команду на каждом шагу: обладатель Грэмми и легендарный автор музыки к работам Дэвида Линча Анджело Бадаламенти согласился поработать над фильмом, но создал лишь одну музыкальную тему к нему. Нелёгкой оказалась задача художников по костюмам: всего за две недели пре-продакшена итальянский костюмер Николетта Эрколе была вынуждена найти более 800 костюмов – образцы искали по всему миру: поддержку оказали французский модный дом On Aura Tout Vu и итальянский дизайнер Антонио Урци, автор сценических образов Рианны, Леди Гагы и Бейонсе. Наконец, для великой Кэрри Фишер, которая навсегда останется в истории кино как принцесса Лея из культовой саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны», актёрская работа в фильме стала последней – актриса ушла из жизни в 2016 году.

Создатели и прокатчики уверены: тернистый путь к зрителю сделает долгожданную встречу ещё более интересной и запоминающейся.

Влад Марсавин, режиссёр:

«Сказки рассказывают типичные истории о нашем путешествии длиною в жизнь. Закат юности – время большого поиска, больших сомнений. Это время, когда человек определяет дальнейший путь и когда детские мечты теряются среди будничных забот. Я надеюсь, что фильму удастся стать большой и выразительной метафорой».

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