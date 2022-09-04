Валерия ТЕРЕХИНА: «Задача дизайнера интерфейсов – сделать продукт удобным, функциональным и эстетически привлекательным»

Искусство пронизывает все сферы нашей жизни — и в повседневных бытовых вещах человеку важно видеть красоту, находить вдохновение и получать положительные эмоции. Даже если мы просто пользуемся телефоном, на наше настроение сильно влияет оформление разных приложений, сайтов и платформ. О том, как создаются интерфейсы для них и почему работа дизайнера напоминает творческий поиск художника, нам рассказала Валерия Терехина, ведущий дизайнер интерфейсов в финтех-стартапе Step.

– Что такое дизайн интерфейсов?

– Это визуальная составляющая того или иного приложения, сайта, платформы. Задача дизайнера интерфейсов — сделать продукт удобным, функциональным и эстетически привлекательным для пользователя. Специалист разбирается, как человеку будет комфортнее взаимодействовать с приложением, как экраны и страницы должны связываться между собой, какой концепцией нужно объединить все объекты. Сюда входит подбор форм, цветовой палитры, теней, иконок и так далее. В целом, можно сказать, что это настоящий творческий поиск, в котором автор, словно художник, стремится максимально точно попасть в запрос своего зрителя.

– Как изменились тренды в дизайне за последние несколько лет? Что было популярно раньше, а что сейчас?

– За последние несколько лет тренды в истории интерфейсов стремительно сменяли друг друга. Сначала на пике популярности были объем, фактура, яркие цвета, затем на смену материальности пришли минимализм и простота. Это можно хорошо проследить на примере дизайна IOS — с каждой новой версией иконки на рабочем столе становились все более «стеклянными», плоскими, менее детальными, аккуратными.

Сегодня главное правило хорошего интерфейса — ненавязчивость. На крупных площадках люди проводят большое количество времени, и ключевую роль для них играют не дизайн, а контент на платформе и те функции, которые она выполняет. В приложениях появилось больше белого цвета, интерфейсы стали легкими и воздушными, однородными. Нет массивных деталей. Часто используются пастельные градиенты и новые трендовые 3d иконки — это тот же самый минимализм, только более объемный. В целом, дизайнеры стремятся сделать интерфейсы интуитивно понятными для пользователя и удобными.

– Можно ли выделить в дизайне какие-то определенные стили?

– Да, есть, например, такое направление как скевоморфизм — это стиль в дизайне, идея которого заключается в повторении реалистичных форм объектов из настоящей жизни в виртуальном пространстве. Здесь много работы со светом, бликами и текстурами. Сегодня этот формат немного устарел, однако он трансформировался в новый стиль — неоморфизм (в 2020-2021 годах был на пике популярности). Принципы примерно те же, однако такой дизайн визуально выглядит «чище» и проще. Основная идея лежит в использовании теней для создания объема.

– Есть ли какие-то характерные черты, по которым можно узнать дизайнера интерфейсов?

– Дизайнера, как правило, можно узнать по сетке — расположению элементов в пространстве и отношениям объектов на экране. Если человек нашел для себя какое-то удачное визуальное решение, то он использует его в большинстве своих проектов. Есть платформа Dribbble, куда дизайнеры выкладывают свои концепции — иногда, листая работы, даже не нужно смотреть на имя автора, чтобы понять чья это задумка. Почерк выдают какие-то конкретные детали, цветовая гамма, фактуры. Меня, например, можно узнать по характерному закруглению кнопок и использованию определенных теней.

– Где дизайнерам интерфейса черпать вдохновение?

– Для дизайнера интерфейсов, как и для любого творческого человека, важны насмотренность и чувство вкуса. Я рекомендую скачивать много самых разных приложений и детально их изучать. В каждом можно найти какое-то удачное интересное решение, увидеть что-то необычное и новаторское.

Есть разные сайты для поиска вдохновения. Например, медиа-платформа Behance, популярная среди дизайнеров и иллюстраторов — туда люди выкладывают свои кейсы и портфолио. Ее плюс в том, что на примере работ можно увидеть, как человек думал при создании того или иного проекта, как идея трансформировалась в готовый продукт, какие этапы прошла и что было важно. Есть также платформа Mobbin — это платный сервис, где собраны скриншоты больших приложений. Там можно найти классные референсы и взять какие-то интересные приемы на заметку. В целом, дизайнеру важно быть открытым миру, всегда находиться в поиске и не бояться рисковать — это обязательно отразится в работе и даст толчок для создания по-настоящему крутых интерфейсов.

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