ВДНХ приглашает на бесплатные танцевальные мастер-классы

На летней веранде Дома культуры ВДНХ продолжается танцевальный сезон. Все желающие могут бесплатно научиться движениям зажигательных самбы, румбы, сальсы, кизомбы и других направлений. Ближайшее занятие 12 августа. Вход свободный.

Бесплатные мастер-классы на веранде Дома культуры ВДНХ ведет призер чемпионата мира по десяти видам танцев Кирилл Агишев. Гости освоят движения самбы, румбы, сальсы, кизомбы и других направлений. Продолжительность занятий — один час.

12 августа в 20:00 гостям Выставки покажут движения сальсы. Можно приходить с парой или найти партнера среди участников мастер-класса.

13 августа в 13:00 участники смогут разучить танец из Доминиканской Республики — бачату.

14 августа, в то же время ждут поклонников одного из самых известных латиноамериканских танцев — ча-ча-ча.

20 августа в 13:00 начнется мастер-класс по чувственному, романтичному танцу — кизомбе.

28 августа, в то же время — ча-ча-ча.

Все занятия проводятся на свежем воздухе, но в случае дождя или прохладной погоды гости будут танцевать в Доме культуры.

Участие во всех мастер-классах бесплатное, без предварительной регистрации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.